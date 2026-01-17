EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de datos del Gobierno

La ONG Foro Penal ha elevado este viernes a 100 el número de presos políticos que han sido excarcelados en Venezuela, frente a las más de 400 las personas liberadas enumeradas la víspera por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde el anuncio realizado por el Ejecutivo venezolano a comienzos de enero.

"Luego del anuncio que se realizó el 8 de enero de 2026 por parte del presidente de la Asamblea Nacional, hasta ahora hemos verificado 100 excarcelaciones de presos políticos, contando personas que fueron excarceladas esta madrugada y la noche", ha comunicado el director de la ONG, Alfredo Romero, en un mensaje en el que ha lamentado que quedan "más de 700 personas privadas de libertad por motivos políticos" de acuerdo con la lista inicial ofrecida por el Gobierno interino del país.