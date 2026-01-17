Fernando Clavijo llama a la colaboración institucional para dinamizar las áreas rurales como pieza clave del futuro de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asegura que dinamizar las áreas rurales es clave para el futuro de Canarias e instó para ello a la colaboración entre administraciones públicas. Solo así será posible, dijo, sentar las bases de un nuevo modelo de reactivación económica y de reequilibrio territorial que tenga impacto real en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de estos municipios.

Clavijo hizo estas declaraciones durante la visita que realizó este sábado en Artenara a la Quesería Taiguy, la primera instalación móvil de este tipo en el archipiélago que ha puesto en marcha el pastor trashumante Ismael García Jiménez. En el acto estuvo acompañado por el alcalde de Artenara, Jesús Díaz, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, y el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo.

Este tipo de proyectos, manifestó el presidente, contribuye no solo a generar actividad económica en uno de los municipios menos poblados, sino que representan un recurso fundamental en la defensa del patrimonio natural y cultural de las islas.

En este sentido, resaltó que la propuesta de la quesería móvil entronca directamente con la Estrategia de Reto Demográfico del Gobierno de Canarias, que busca dinamizar las zonas rurales del archipiélago y anclar la población al territorio para afrontar uno de los desafíos más importantes que tiene el archipiélago actualmente.

Un momento de la visita. / E. D. / L. P.

El titular del Ejecutivo autonómico recordó que en Canarias hay 46 municipios que cuentan con menos de 10.000 habitantes. En su mayoría, estas áreas comparten realidades como el envejecimiento de la población, la pérdida de servicios básicos, la escasa actividad económica, la brecha digital y, en muchos casos, el aislamiento geográfico.

Fernando Clavijo hizo hincapié en que, frente a esta realidad, en estos territorios se identifican también oportunidades estratégicas: desde la economía verde, el turismo rural y sostenible, el emprendimiento juvenil y femenino, la digitalización o la revalorización cultural. Estos ejes, apuntó, son la base sobre la que se estructura la Estrategia de Reto Demográfico, un documento que marca la planificación pública de los próximos años en materia de equilibrio territorial y sostenibilidad social.

El objetivo, señaló, es que “entre todos podamos encontrar soluciones que garanticen un desarrollo justo y sostenible para que todos los canarios y canarias tengan las mismas oportunidades y una vida digna, vivan en la isla que vivan”.

Relevo generacional

Por su parte, el consejero Narvay Quintero subrayó la importancia de estas iniciativas para garantizar el relevo generacional del sector primario, uno de los principales desafíos que afronta la agricultura y la ganadería. “Proyectos como esta quesería móvil demuestran que hay jóvenes con vocación y capacidad para emprender en el medio rural, y desde el Gobierno de Canarias trabajamos para generar oportunidades reales, respaldándolos en el inicio de su actividad agraria a través de apoyo técnico y subvenciones”, señaló.

Asimismo, el titular de Agricultura destacó el valor de la trashumancia como una herramienta fundamental para la gestión del territorio y la prevención de incendios, contribuyendo al mantenimiento del paisaje y a la conservación del entorno rural.

El alcalde de Artenara destacó la importancia de que un joven como Ismael y toda su familia hayan apostado “por un pueblo de la España vaciada”. A su juicio, la llegada del pastor ha sido un revulsivo para un pueblo en el que no había ganado ni un proyecto como la quesería móvil. "Con tu llegada hemos ganado todos", indicó Jesús Díaz, tras subrayar que cuenta con el compromiso del Gobierno de Canarias de seguir dando apoyo a los municipios afectados por el reto demográfico

Intervención de Clavijo durante la visita. / E. D. / L. P.

Primera quesería móvil

La primera quesería móvil de Canarias es un proyecto desarrollado por Ismael García Jiménez, un pastor de 33 años que lleva más de un año trabajando en la idea de contar con un lugar en el que vender el producto que obtiene de sus 150 cabras, aunque el problema es que vive seis meses en Agaete y otros seis en Artenara como pastor trashumante.

La solución la encontró en una instalación móvil y con ella “cumplir el sueño con el que llevaba caminando desde hace mucho tiempo”, según explica. De esta forma, puede además conciliar la vida familiar.

Se trata de dos módulos que disponen de una zona de recepción para las lecheras, sala de elaboración, aseos, cámara de maduración y tienda. Su previsión, manteniendo sus actuales niveles de producción, es obtener unos 30 kilos de queso diario.

Esta ‘cabaña’ ha sido realizada en PVC ignífugo por la empresa galdense Aludor y cuenta con placas solares para el suministro de energía. Su acabado simulando madera le permite integrarse en el entorno y “no dejar huella”, una de las obsesiones de García. La quesería se mueve con una grúa: “cuando me voy, no dejo ni un bloque detrás de mí. Dejo el entorno como lo encontré”, dice el único pastor trashumante de cabras en el archipiélago.

Asegura que “el trabajo no me da miedo, este es mi oficio”. Sin embargo, sintió que se tiraba al vacío porque “el camino ha sido duro”, ya que se encontró con obstáculos difíciles de salvar -fundamentalmente burocráticos-, aunque para ello contó con la ayuda del ingeniero Julio Ramos, que ha hecho este trayecto con él.

Ahora, se muestra orgulloso porque su quesería móvil supone “una ventana a otras actividades del sector agrícola”, ya que este tipo de instalaciones se podrían utilizar para hacer miel, sidra o moler gofio, explica Ismael García.

Estrategia Reto Demográfico

El objetivo es que se genere actividad en los pueblos, un concepto que entronca directamente con la Estrategia de Reto Demográfico del Gobierno de Canarias para dinamizar las zonas rurales de las islas mediante actividad económica y anclar la población al territorio.

El reto demográfico es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan actualmente las islas y desde el Gobierno de Canarias se ha impulsado -junto a administraciones locales, universidades, agentes económicos y ciudadanía- una línea de trabajo para planificar la acción pública de los próximos años en materia de equilibrio territorial y sostenibilidad para diseñar la Canarias del futuro, que ha quedado recogida en la Estrategia Reto Demográfico.

Alineada con la Agenda Canaria 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Estrategia de Reto Demográfico busca atraer nueva población residente, especialmente joven, mediante la diversificación económica y la mejora de los servicios en las zonas menos pobladas, así como equilibrar el desarrollo en las áreas urbanas mediante una movilidad más sostenible, más zonas verdes y una mejor planificación de la vivienda y los servicios públicos.