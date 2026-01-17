Intermedial

La creatividad se ha expresado a lo largo de la historia a través de diferentes formas y medios, creando toda suerte de cruces, traspasos, recreaciones e hibridaciones que, a partir de los años 60, ofrecieron a la academia fecundos debates, plasmados en la creación de sonoros términos para definirlos. Si bien gran parte de estas controversias se centran en las conexiones entre el audiovisual y las formas tradicionales artísticas, bien agitadas en la coctelera de lo digital, lo cierto es que el cómic siempre aparece como elemento transversal. Pese a que la prolífica y variada transición entre medios de los superhéroes parezca concebida a medida de las propuestas lanzadas por Paul Jenkins en 2008 para reunirlas en el concepto de transmedia, con la herencia de ideas previas como intermedialidad o intermodalidad, la comparación con la producción cultural japonesa revela casi 75 años de ventaja respecto a otras opciones occidentales.

Sirva como ejemplo Kimba, el león blanco, de Osamu Tezuka (Planeta Cómic, traducción de Marc Bernabé). El creador de Astroboy encontró en la animación americana de los Fleischer y Disney un camino gráfico que transformaría la forma de la historieta japonesa, a través de la adaptación de la estética de ojos grandes de estas producciones (y que luego se convertiría en identificativo del cómic nipón), pero incorporando las dinámicas narrativas y expresivas de una tradición japonesa que se consolida con Hokusai en el s. XIX. Kimba supone una magistral demostración de la increíble capacidad del maestro japonés para adelantarse a su tiempo, expresando en 1950 una sensibilidad por la naturaleza que hoy es compatible con las ideas de sostenibilidad definidas en los ODS, pero también de cómo una creación salta del papel a la animación con éxito ya en los años 60, primero en la televisión y luego en el cine, sirviendo como evidente inspiración, nunca reconocida, de uno de los mayores éxitos de la historia de Disney.

Sin embargo, esa fructífera transición entre medios ha ido evolucionando hasta convertirse en un elemento definitorio de la poderosa y bien engrasada industria del entretenimiento japonesa. Hoy, cualquier creación nace ya concebida con su traslación a diferentes medios, desde el webcómic digital y el papel a la serie televisiva, la película de acción real y los videojuegos, creando así un entramado de conexiones tan prolijo como fascinante. Con adaptación al cine ya, Strange Houses, de Kyo Akano (Salamandra Graphic, traducción de Sandra Ruiz) puede ser un excelente ejemplo de esa realidad hoy, llevando al manga el megaéxito literario del mismo nombre de Uketsu, una singular dislocación del género detectivesco en el que se invierte la dinámica habitual: la estructura gira en torno al análisis de unos planos arquitectónicos que descubre unas extrañas habitaciones que podrían haber sido empleadas para cometer crímenes. Frente a la tradición de Agatha Christie y tantos otros autores de partir de un asesinato para descubrir su modus operandi, Uketsu parte del método para luego buscar un crimen que pueda ser plausible. Un original planteamiento que deriva en una inquietante trama donde los planos se integran en la narrativa gráfica para generar nuevas posibilidades en su transición desde el original literario al cómic. Secretos que se encuentran a la vista de todos con la finalidad de esconder terribles delitos tras la aparente normalidad de una vivienda, pero que demuestran que la ficción detectivesca, tan dada a la estructura definida e inamovible, todavía tiene muchos caminos que explorar.

Tan solo un par de ejemplos, pasado y presente de una forma de entender el cómic como eje de transmisión de unas ficciones que encuentran, en cada paso a un nuevo medio, una riqueza expresiva que aporta nuevas lecturas e interpretaciones.