Lluvias, rachas de viento y descenso de temperaturas marcan el tiempo este sábado en Canarias
Las precipitaciones afectarán principalmente al norte de las islas montañosas, con rachas fuertes de viento en cumbres y vertientes expuestas, y máximas en ligero a moderado descenso
La jornada de este sábado llega marcada por la inestabilidad atmosférica en gran parte del Archipiélago, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperan lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas de mayor relieve, especialmente en medianías, así como rachas de viento localmente muy fuertes en cumbres y zonas expuestas al norte, este y oeste de las islas.
Las temperaturas máximas experimentarán un descenso ligero a moderado, mientras que las mínimas se mantendrán con pocos cambios. En zonas altas de Tenerife, podrían producirse heladas débiles.
En el mar, se prevé viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, arreciando a lo largo del día con marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste que aumentará hasta los 3 o 4 metros.
Predicción por islas
Lanzarote
Cielos nubosos en general, especialmente durante la madrugada y las horas centrales. Son probables lluvias débiles y ocasionales a primeras horas y por la tarde.
- Temperaturas: mínimas sin cambios, máximas en ligero a moderado descenso.
- Viento: moderado del norte-noroeste, con intervalos de fuerte por la tarde en zonas expuestas.
- Temperaturas previstas (°C): Arrecife 14 / 19.
Fuerteventura
Intervalos nubosos durante la jornada, con predominio de cielos más cubiertos por la mañana y al final del día. Se esperan lluvias débiles y puntuales en esas franjas.
- Temperaturas: mínimas estables y máximas en descenso ligero a moderado.
- Viento: moderado del norte-noroeste, con rachas fuertes por la tarde, especialmente en la zona de Jandía.
- Temperaturas previstas (°C): Puerto del Rosario 15 / 19.
Gran Canaria
Cielos nubosos en el norte e interior, con lluvias débiles a moderadas durante la tarde, que podrán ser persistentes en medianías. En el sur, cielos más abiertos en las horas centrales.
- Temperaturas: mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, sobre todo en el norte y cumbres.
- Viento: moderado del norte, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.
- Temperaturas previstas (°C): Las Palmas de G.C. 16 / 20.
Tenerife
Nubosidad generalizada en el norte y medianías de otras vertientes. Lluvias débiles a moderadas que podrán ser persistentes en zonas del norte. Posibilidad de precipitaciones ocasionales en el resto.
- Temperaturas: mínimas estables; máximas en descenso, especialmente en cumbres y norte. Posibles heladas débiles en zonas altas.
- Viento: moderado de componente norte, fuerte en cumbres y zonas expuestas.
- Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz 15 / 20.
La Gomera
Cielos nubosos en el norte e interior, con lluvias débiles a moderadas, persistentes en medianías. Intervalos nubosos en el sur, con alguna precipitación ocasional por la tarde.
- Temperaturas: mínimas sin cambios, máximas en descenso en zonas altas.
- Viento: del norte moderado, con rachas fuertes en vertientes este, oeste y cumbres.
- Temperaturas previstas (°C): San Sebastián 17 / 21.
La Palma
Día gris en el norte, con lluvias débiles a moderadas en medianías, sobre todo por la tarde. En el oeste, nubosidad variable y posibilidad de alguna lluvia aislada.
- Temperaturas: mínimas sin cambios; máximas en descenso ligero, más notable en la vertiente norte.
- Viento: moderado del norte, con rachas fuertes en cumbres y extremos noroeste y sureste.
- Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz 16 / 19.
El Hierro
Intervalos nubosos en general, más compactos en el norte y este, donde pueden darse lluvias débiles o localmente moderadas, sobre todo en medianías.
- Temperaturas: mínimas estables, máximas en ligero descenso.
- Viento: moderado del norte, con rachas fuertes en cumbres. Brisas en costas del sur.
- Temperaturas previstas (°C): Valverde 12 / 15.
