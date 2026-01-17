Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvias, rachas de viento y descenso de temperaturas marcan el tiempo este sábado en Canarias

Las precipitaciones afectarán principalmente al norte de las islas montañosas, con rachas fuertes de viento en cumbres y vertientes expuestas, y máximas en ligero a moderado descenso

Pronóstico del tiempo para este sábado

Pronóstico del tiempo para este sábado / METEORED

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La jornada de este sábado llega marcada por la inestabilidad atmosférica en gran parte del Archipiélago, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperan lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas de mayor relieve, especialmente en medianías, así como rachas de viento localmente muy fuertes en cumbres y zonas expuestas al norte, este y oeste de las islas.

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso ligero a moderado, mientras que las mínimas se mantendrán con pocos cambios. En zonas altas de Tenerife, podrían producirse heladas débiles.

En el mar, se prevé viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, arreciando a lo largo del día con marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste que aumentará hasta los 3 o 4 metros.

Predicción por islas

Lanzarote

Cielos nubosos en general, especialmente durante la madrugada y las horas centrales. Son probables lluvias débiles y ocasionales a primeras horas y por la tarde.

  • Temperaturas: mínimas sin cambios, máximas en ligero a moderado descenso.
  • Viento: moderado del norte-noroeste, con intervalos de fuerte por la tarde en zonas expuestas.
  • Temperaturas previstas (°C): Arrecife 14 / 19.

Fuerteventura

Intervalos nubosos durante la jornada, con predominio de cielos más cubiertos por la mañana y al final del día. Se esperan lluvias débiles y puntuales en esas franjas.

  • Temperaturas: mínimas estables y máximas en descenso ligero a moderado.
  • Viento: moderado del norte-noroeste, con rachas fuertes por la tarde, especialmente en la zona de Jandía.
  • Temperaturas previstas (°C): Puerto del Rosario 15 / 19.

Gran Canaria

Cielos nubosos en el norte e interior, con lluvias débiles a moderadas durante la tarde, que podrán ser persistentes en medianías. En el sur, cielos más abiertos en las horas centrales.

  • Temperaturas: mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, sobre todo en el norte y cumbres.
  • Viento: moderado del norte, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.
  • Temperaturas previstas (°C): Las Palmas de G.C. 16 / 20.

Tenerife

Nubosidad generalizada en el norte y medianías de otras vertientes. Lluvias débiles a moderadas que podrán ser persistentes en zonas del norte. Posibilidad de precipitaciones ocasionales en el resto.

  • Temperaturas: mínimas estables; máximas en descenso, especialmente en cumbres y norte. Posibles heladas débiles en zonas altas.
  • Viento: moderado de componente norte, fuerte en cumbres y zonas expuestas.
  • Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz 15 / 20.

La Gomera

Cielos nubosos en el norte e interior, con lluvias débiles a moderadas, persistentes en medianías. Intervalos nubosos en el sur, con alguna precipitación ocasional por la tarde.

  • Temperaturas: mínimas sin cambios, máximas en descenso en zonas altas.
  • Viento: del norte moderado, con rachas fuertes en vertientes este, oeste y cumbres.
  • Temperaturas previstas (°C): San Sebastián 17 / 21.

La Palma

Día gris en el norte, con lluvias débiles a moderadas en medianías, sobre todo por la tarde. En el oeste, nubosidad variable y posibilidad de alguna lluvia aislada.

  • Temperaturas: mínimas sin cambios; máximas en descenso ligero, más notable en la vertiente norte.
  • Viento: moderado del norte, con rachas fuertes en cumbres y extremos noroeste y sureste.
  • Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz 16 / 19.

El Hierro

Intervalos nubosos en general, más compactos en el norte y este, donde pueden darse lluvias débiles o localmente moderadas, sobre todo en medianías.

  • Temperaturas: mínimas estables, máximas en ligero descenso.
  • Viento: moderado del norte, con rachas fuertes en cumbres. Brisas en costas del sur.
  • Temperaturas previstas (°C): Valverde 12 / 15.

