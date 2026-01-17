Lluvias, rachas de viento y descenso de temperaturas marcan el tiempo este sábado en Canarias

La jornada de este sábado llega marcada por la inestabilidad atmosférica en gran parte del Archipiélago, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperan lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas de mayor relieve, especialmente en medianías, así como rachas de viento localmente muy fuertes en cumbres y zonas expuestas al norte, este y oeste de las islas.

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso ligero a moderado, mientras que las mínimas se mantendrán con pocos cambios. En zonas altas de Tenerife, podrían producirse heladas débiles.

En el mar, se prevé viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, arreciando a lo largo del día con marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste que aumentará hasta los 3 o 4 metros.

Predicción por islas

Lanzarote

Cielos nubosos en general, especialmente durante la madrugada y las horas centrales. Son probables lluvias débiles y ocasionales a primeras horas y por la tarde.

Temperaturas : mínimas sin cambios, máximas en ligero a moderado descenso.

: mínimas sin cambios, máximas en ligero a moderado descenso. Viento : moderado del norte-noroeste, con intervalos de fuerte por la tarde en zonas expuestas.

: moderado del norte-noroeste, con en zonas expuestas. Temperaturas previstas (°C): Arrecife 14 / 19.

Fuerteventura

Intervalos nubosos durante la jornada, con predominio de cielos más cubiertos por la mañana y al final del día. Se esperan lluvias débiles y puntuales en esas franjas.

Temperaturas : mínimas estables y máximas en descenso ligero a moderado .

: mínimas estables y . Viento : moderado del norte-noroeste, con rachas fuertes por la tarde , especialmente en la zona de Jandía.

: moderado del norte-noroeste, con , especialmente en la zona de Jandía. Temperaturas previstas (°C): Puerto del Rosario 15 / 19.

Gran Canaria

Cielos nubosos en el norte e interior, con lluvias débiles a moderadas durante la tarde, que podrán ser persistentes en medianías. En el sur, cielos más abiertos en las horas centrales.

Temperaturas : mínimas con pocos cambios; máximas en descenso , sobre todo en el norte y cumbres.

: mínimas con pocos cambios; , sobre todo en el norte y cumbres. Viento : moderado del norte, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.

: moderado del norte, con en cumbres y vertientes este y oeste. Temperaturas previstas (°C): Las Palmas de G.C. 16 / 20.

Tenerife

Nubosidad generalizada en el norte y medianías de otras vertientes. Lluvias débiles a moderadas que podrán ser persistentes en zonas del norte. Posibilidad de precipitaciones ocasionales en el resto.

Temperaturas : mínimas estables; máximas en descenso , especialmente en cumbres y norte. Posibles heladas débiles en zonas altas.

: mínimas estables; , especialmente en cumbres y norte. Posibles en zonas altas. Viento : moderado de componente norte, fuerte en cumbres y zonas expuestas.

: moderado de componente norte, fuerte en cumbres y zonas expuestas. Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz 15 / 20.

La Gomera

Cielos nubosos en el norte e interior, con lluvias débiles a moderadas, persistentes en medianías. Intervalos nubosos en el sur, con alguna precipitación ocasional por la tarde.

Temperaturas : mínimas sin cambios, máximas en descenso en zonas altas.

: mínimas sin cambios, máximas en descenso en zonas altas. Viento : del norte moderado, con rachas fuertes en vertientes este, oeste y cumbres .

: del norte moderado, con . Temperaturas previstas (°C): San Sebastián 17 / 21.

La Palma

Día gris en el norte, con lluvias débiles a moderadas en medianías, sobre todo por la tarde. En el oeste, nubosidad variable y posibilidad de alguna lluvia aislada.

Temperaturas : mínimas sin cambios; máximas en descenso ligero , más notable en la vertiente norte.

: mínimas sin cambios; , más notable en la vertiente norte. Viento : moderado del norte, con rachas fuertes en cumbres y extremos noroeste y sureste .

: moderado del norte, con . Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz 16 / 19.

El Hierro

Intervalos nubosos en general, más compactos en el norte y este, donde pueden darse lluvias débiles o localmente moderadas, sobre todo en medianías.