¿Cuál es la propuesta de Pedro Sánchez que aliviaría el mercado de la vivienda en Canarias?

España ha decidido llevar a Bruselas un debate que en Canarias lleva años sobre la mesa y que ya no admite más rodeos: poner límites a la compra de viviendas que no se destinen a residencia habitual. El objetivo es aliviar un mercado inmobiliario cada vez más tensionado y mejorar el acceso a la vivienda de quienes viven y trabajan en las islas, especialmente jóvenes y colectivos vulnerables.

La propuesta, trasladada a la Comisión Europea, busca abrir la puerta a restricciones selectivas sobre las adquisiciones con fines turísticos o puramente inversores. No se plantea una prohibición general, sino una regulación específica adaptada a una realidad territorial singular, donde el éxito turístico convive con una escasez crónica de vivienda residencial.

Un problema que viene de lejos en Canarias

Canarias es uno de los grandes motores turísticos de Europa. Según los datos oficiales de Frontur y Egatur, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el archipiélago recibe decenas de millones de turistas al año, una cifra que sostiene la economía pero que también presiona con fuerza el mercado inmobiliario.

ACFI-PRESS

Parte del parque de viviendas ha virado hacia el alquiler vacacional o la segunda residencia, muchas veces en manos de compradores no residentes. El resultado es un fenómeno cada vez más visible: más casas, pero menos vecinos en barrios y municipios donde los precios se disparan.

El Índice de Precios de Vivienda del INE confirma una tendencia al alza sostenida, especialmente intensa en zonas turísticas. A esto se suma un factor clave: Canarias tiene uno de los salarios medios más bajos de España, según la Encuesta de Estructura Salarial del propio INE, lo que agrava el desequilibrio entre ingresos y precios.

Qué pide España exactamente a la UE

La iniciativa del Gobierno busca el aval comunitario para limitar la compra de viviendas en Canarias cuando no tengan uso residencial, apelando a razones de interés general como el derecho a la vivienda, la cohesión social y la ordenación del territorio.

No sería un caso aislado en la Unión Europea. Países como Dinamarca cuentan con restricciones a la compra de vivienda por parte de no residentes, siempre con autorización de Bruselas y bajo condiciones muy concretas. La clave, como recuerdan fuentes comunitarias, está en que la medida sea proporcional, justificada y no discriminatoria.

Archivo - Sede del Consejo Europeo, Bruselas / Sierakowski Frederic/European Co / DPA - Archivo

La propia Comisión Europea ha reconocido en varias comunicaciones, disponibles en la web de la Dirección General de Estabilidad Financiera, que el acceso a la vivienda es un problema creciente en Europa, especialmente en regiones con alta presión turística.

Jóvenes fuera del mercado y alquileres inasumibles

El impacto social es uno de los pilares del planteamiento español. El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España sitúa la edad media de emancipación por encima de los 30 años, con tasas muy elevadas de sobreesfuerzo económico en el alquiler.

En territorios turísticos como Canarias, el problema se intensifica. El alquiler de larga duración compite directamente con el vacacional, mucho más rentable para los propietarios. Estudios académicos disponibles en plataformas como Dialnet o ResearchGate, elaborados por universidades españolas, analizan cómo este fenómeno reduce la oferta residencial y eleva los precios.

Las dificultades no afectan solo a los jóvenes. Familias monoparentales, personas mayores con pensiones bajas y trabajadores del sector servicios encuentran cada vez más complicado vivir cerca de su lugar de trabajo. Informes recientes del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Derechos Sociales advierten de que la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad territorial.

El encaje legal europeo, la gran incógnita

La libre circulación de capitales es uno de los pilares de la UE, pero no es un derecho absoluto. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite excepciones por razones imperiosas de interés general, entre ellas la política social o la ordenación del territorio.

La Comisión Europea, en documentos publicados en Europa.eu, admite que los Estados miembros pueden regular sus mercados inmobiliarios si la medida está bien fundamentada. El reto para España será demostrar que la situación en Canarias es singular y que la limitación es una herramienta eficaz y proporcionada.

DIRECTO | Pedro Sánchez interviene en un acto sobre vivienda en el acuartelamiento de Campamento / PI STUDIO

Expertos en derecho comunitario coinciden en que el diseño será determinante: criterios claros, transparencia y revisión periódica. Bruselas vigila de cerca cualquier excepción, pero también asume que el problema de la vivienda ya no es local, sino europeo.

Turismo, inversión y equilibrio social

El debate no plantea un rechazo al turismo ni a la inversión extranjera. La cuestión es qué modelo de convivencia se quiere impulsar entre residentes y visitantes. La Organización Mundial del Turismo, en informes accesibles desde su web oficial, subraya la necesidad de un desarrollo sostenible que tenga en cuenta a la población local.

Limitar la compra de viviendas para usos no residenciales sería solo una pieza más. Según Eurostat, España cuenta con un parque de vivienda social muy inferior a la media europea, lo que reduce el margen de maniobra en territorios con alta demanda.

Un precedente que miran otras regiones

Aunque el foco está en Canarias, otras zonas con fuerte presión turística, como Baleares o determinadas áreas costeras, siguen de cerca el movimiento del Gobierno. El CIS refleja en sus barómetros que el acceso a la vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones ciudadanas.

La decisión de Bruselas marcará un antes y un después. Si hay luz verde, se abrirá la puerta a nuevas fórmulas regulatorias. Si no, la presión social y política seguirá creciendo para buscar alternativas. Por ahora, el mensaje es claro: la vivienda ha vuelto al centro del debate europeo, y Canarias se ha convertido en el epicentro de una discusión que ya no es teórica, sino una urgencia diaria para miles de personas.