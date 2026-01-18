La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias

El viento marcará este lunes la jornada meteorológica en Canarias. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los fenómenos más significativos serán las rachas muy fuertes de viento del nordeste en zonas altas de La Gomera, Tenerife y Gran Canariaasí como en las vertientes noroeste y sureste.

De hecho, las tres islas continuarán en aviso amarillo por este fenómeno, así como por el oleaje.

La previsión para el archipiélago indica que en el norte de las islas de mayor relieve se prevén cielos nubosos o cubiertos con probabilidad de precipitaciones en general débiles, sin descartar persistencia en las medianías de Gran Canaria y nordeste de Tenerife.

La Aemet advierte de rachas muy intensas y oleaje peligroso en todo el archipiélago / Andrés Cruz

En el resto de las islas habrá intervalos nubosos, que tienden a nuboso durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso.

La situación mejora en Lanzarote y Fuerteventura

La situación meteorológica mejora en el resto de islas. De hecho, La Palma y El Hierro no tendrán avisos vigentes durante la jornada del lunes, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura el único aviso activo, por oleaje, finalizará a las 04:00 horas.

Aunque el viento soplará del nordeste fuerte, con rachas muy fuertes en zonas altas y en las vertientes sureste y noroeste de La Gomera, Gran Canaria y Tenerife, no se descarta que pueda afectar también al interior de las islas más orientales.