Canarias activa la alerta amarilla por vientos de más de 100 km/h y fuerte temporal marítimo este domingo

Canarias se enfrenta este domingo a una jornada marcada por fenómenos meteorológicos adversos, con la activación de la alerta amarilla por intensos vientos y fuerte temporal marítimo en todo el archipiélago, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta situación de riesgo meteorológico de nivel bajo afecta a todas las islas Canarias, en un contexto donde también Aragón y Cataluña han sido incluidas en los avisos por aludes, lluvias y oleaje.

Vientos de hasta 100 kilómetros por hora en Canarias

El aviso de alerta amarilla en Canarias por vientos cubre todo el archipiélago. Se esperan rachas sostenidas de entre 70 y 80 km/h, aunque puntualmente podrán superarse los 90 y los 100 km/h en zonas altas del norte de Tenerife y otros puntos expuestos del relieve canario. El viento, de componente noroeste, contribuirá además a empeorar las condiciones marítimas.

La Aemet advierte de rachas muy intensas y oleaje peligroso en todo el archipiélago / Andrés Cruz

Fuerte temporal marítimo: olas de hasta 5 metros

Además del viento, el mal estado del mar ha obligado a decretar la alerta amarilla por fenómenos costeros en Canarias. Según la Aemet, se prevén vientos del noroeste de hasta 61 km/h (fuerza 7 en la escala Beaufort), y un oleaje combinado del noroeste que alcanzará entre 4 y 5 metros. Se espera que el mar de fondo tenga periodos largos, superiores a los 12 segundos, lo que agrava el riesgo de impacto en la costa.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a estas previsiones y conforme al Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), ha actualizado la situación de alerta por fenómenos costeros desde las 10:00 horas de este domingo, 18 de enero de 2026.

Zonas más afectadas: costas del norte y canales entre islas

El episodio afectará especialmente a las costas abiertas al norte, oeste y nordeste, así como a los canales entre islas, donde se prevé mar gruesa a muy gruesa. Además, el mar de viento irá en aumento a lo largo de la jornada, con previsión de marejada a fuerte marejada.

Otro aspecto que puede agravar la situación es la luna nueva, que coincide con mareas vivas y un coeficiente de marea alto. Las pleamares previstas son a las 12:50 – 13:30 horas del domingo y a la 01:00 – 01:40 horas del lunes 19, lo que puede ocasionar rebosamientos o pequeñas inundaciones en zonas costeras sensibles.