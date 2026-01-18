Casimiro Curbelo confirma que se ha restablecido el 80% del suministro eléctrico tras el cero energético en La Gomera

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, confirma que "ya se ha solucionado el cero energético en el 80%" de los más de 15.300 hogares que Endesa tiene abonados en La Gomera. La reposición del fluido eléctrico se ha hizo poco a poco, comenzando por "varios núcleos de San Sebastián y en Hermigua", toda vez que la compañía procede a poner en marcha, por tramos, todos los grupos electrógenos que suministran la energía a la 'Isla Colombina'.

"La compañía nos asegura que en brave estará solucionado este nuevo cero energético que ha dejado sin luz a toda la isla y que ha afectado incluso a las telecomunicaciones", asegura Curbelo.

El presidente asegura que "lo que sabemos hasta el momento es que uno de los equipos falló, posiblemente debido a que su motor es viejo, y eso provocó que se desestabilizaran la totalidad, por lo que ahora hay que ir poniéndolos en marcha poco a poco, ya que el sistema es muy complejo y si se hiciera de golpe volvería a colapsar todo", toda vez que "al no estar cerrado el anillo insular, pues Valle Gran Rey no está conectado, se empezó a solucionar el problema por el norte".

Foto de archivo del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo / Arturo Jiménez

Una situación que también confirma el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias , Mariano Hernández Zapata: "La recuperación del suministro irá lentamente para evitar que el sistema se inestabilice y colapse de nuevo".

Lo cierto es que, según comentan varios vecinos cercanos a la central eléctrica de El Palmar, es que "comenzó a oler a quemado" y en pocos minutos, concretamente a las 12:13 horas, se fue la luz de forma total. "Estábamos haciendo vida normal y, de pronto, todo se vino abajo y lo de los datáfonos en los establecimientos ha sido un caos", comenta una vecina.

Curbelo insiste en que "si el cable submarino, que se inaugurará dentro de un mes, estuviera ya en funcionamiento, esto no se habría producido".

"Lo que está claro es que la isla necesita un sistema eléctrico más robusto para que no vuelvan a suceder estas situaciones, por eso desde el Cabildo hemos establecido un plan de ayudas para instalaciones fotovoltaicas en las casas", confirma.

Foto de archivo de la instalación de generadores electricos en La Gomera. / E.D. / L.P.

El precedente de 2023

Este apagón viene precedido del que la isla sufrió en julio de 2023 y gracias al cual, según Curbelo, "aprendimos mucho", ya que desde ese momento se incorporaron medio centenar de grupos electrógenos de emergencia portátiles desde la Península y otras islas que se montaron en las instalaciones de El Palmar.

Aquel incidente eléctrico de 2023 afectó a 15.313 usuarios, como consecuencia del incendio que se declaró en las instalaciones de la central El Palmar. El Gobierno canario inició un expediente informativo contra la compañía eléctrica tras el cero energético y el Cabildo gomero aprobó en un pleno extraordinario una resolución para interponer "cuantas acciones legales sean necesarias para la defensa de los intereses de los residentes afectados".

La propia compañía Endesa remitió un informe al Gobierno de Canarias en el que confirmaba que "en la central de El Palmar existe una potencia neta instalada de 18,4 megavatios repartidos en 9 grupos, de los que 5 grupos (8,99 MW) han excedido su vida útil regulatoria (más de 25 años), entre ellos 4 grupos (6,48 MW) que superan los 35 años".