Cataluña vende un "pionero" plan de vivienda que ya se aplica en Canarias

En plena crisis de la vivienda, Cataluña se presenta a sí misma como la comunidad autónoma que ha tomado la delantera a nivel nacional para salir del atolladero. Lo hizo al presentar el pasado miércoles un plan que apunta a combatir uno de los principales gérmenes de la emergencia habitacional: la falta de viviendas en construcción para compensar la altísima demanda. En esta línea, el Gobierno catalán anunció el primer concurso de suelo público para la construcción de vivienda de alquiler sostenible como una medida «pionera» en el Estado español. Sin embargo, ya en los municipios del sureste y sur de Gran Canaria de Agüimes y Mogán se han aprobado proyectos –en los meses de mayo y diciembre del pasado año, respectivamente– que apuestan por la colaboración público-privada para la puesta a disposición de hogares bajo un alquiler asequible.

El pleno del Ayuntamiento de Agüimes ratificaba ya en mayo, con el voto favorable de todas las fuerzas políticas, un programa pionero en Canarias para la creación de vivienda pública con el que se pretende ofrecer a la población del municipio un total de 1.766 casas de alquiler asequible a lo largo de los próximos cinco años. La singularidad de la iniciativa estriba en la utilización de la concesión demanial de suelo municipal como figura administrativa para la búsqueda de colaboración público-privada. Es decir, un modelo para la edificación de un parque residencial que combina la aportación de suelo por parte de los ayuntamientos con la participación del sector privado. «Entendimos y vimos, jurídicamente, que este es el modelo que mejor cumplía con las necesidades y requisitos que plantea la administración», explica la concejala de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Agüimes, María Isabel Suárez.

Al sureste de Gran Canaria las viviendas serán construidas en suelo público por promotoras privadas que deberán gestionar los alquileres a un precio inferior en al menos un 50% al del mercado libre, a cambio de una concesión durante una serie de años a partir de los cuales las viviendas pasarán a ser de titularidad pública. La principal motivación, insiste la concejala, es que «no queremos prescindir de la propiedad del suelo y de la vivienda porque entendemos que siempre van a cumplir su función social a largo plazo». Este nuevo Plan de Desarrollo de Vivienda Protegida de Agüimes promoverá la construcción de 224 unidades en una primera fase, 631 en una segunda y 911 en una tercera, siempre en régimen de alquiler a precio tasado.

Presentación del plan en Cataluña

El Gobierno catalán ha lanzado ahora el primer concurso de suelo público para la construcción y gestión de 1.940 viviendas de alquiler asequible. La idea es movilizar solares municipales a través de concesiones o derechos de superficie a 75 años con el objetivo de ampliar de forma estructural y permanente el parque de vivienda con precios adaptados a la economía de las familias. Aunque lo ha presentado como una iniciativa «histórica» e «innovadora», reproduce la fórmula que ya habían puesto en marcha los dos municipios canarios. En estos territorios, y en el Archipiélago en general, la presión del sector turístico se suma a una serie de factores que dejan el precio de la vivienda en máximos históricos e incrementos a ritmos que no se observaban desde el boom inmobiliario de 2007.

Por lo que, en la carrera de buscar soluciones para la crisis habitacional, ya en el momento en el que se aprobó el Plan, varias empresas mostraron al Ayuntamiento su interés por esta fórmula singular y manifestaron su voluntad de presentarse a la correspondiente licitación pública. Pero además, afirma María Isabel Suárez, los propios ayuntamientos de otros municipios de la Isla han mostrado su interés por aplicar la misma medida. La concejala afirma que han mantenido contacto con administraciones de otros términos municipales: «Nos han pedido que les facilitemos la documentación y los estudios que habíamos realizado con el fin de replicar la medida en su localidad».

Otros municipios

De hecho, a este plan también se sumó –antes que Cataluña– el municipio de Mogán. Su alcaldesa, Onalia Bueno, advierte de que «el Gobierno de Canarias no tiene dinero para construir todo lo que se requiere». La necesidad de Canarias se estima en unas 10.000 nuevas viviendas al año a un ritmo de construcción que apenas alcanza las 3.000. Por lo que la demanda se acelera y la oferta se queda rezagada, incapaz de seguir el ritmo.

Se suma el municipio de Mogán con matices

En el municipio de Mogán también se aprobó la construcción de suelo público bajo suscripción a constructoras privadas, pero con el matiz de que estas viviendas no serán únicamente destinadas al alquiler asequible. Tras diez años de arrendamiento estos hogares pasarán al mercado libre y se permitirá su compra.

De este modo el ayuntamiento defiende que las promociones se vuelven viables económicamente y respetan la calificación del suelo, a la vez que garantiza precios accesibles. En este aspecto discrepa el municipio agüimense que tiene claro que no quiere vender las viviendas que «serán siempre públicas y se adjudicarán a personas que reúnan los requisitos establecidos en el reglamento», subraya Suárez, «porque es una manera de, no solo solventar las necesidades presentes, sino las futuras».