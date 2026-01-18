Cero energético en La Gomera: Canarias, aviso por viento y oleaje

La Gomera ha registrado este domingo un nuevo cero energético que ha dejado sin suministro eléctrico a toda la isla. El apagón coincide con una jornada marcada por el temporal en Canarias, donde están activadas dos alertas por fenómenos costeros y viento de más de 120 km/h en zonas como Izaña (Tenerife).

Las lluvias también están siendo especialmente intensas: hasta ahora, la máxima acumulación en Gran Canaria se ha registrado en Llanos de la Pez, con 32,4 litros por metro cuadrado, mientras que Izaña, en Tenerife, encabeza el ranking del archipiélago con 34,8 litros. Sigue aquí todas las actualizaciones del temporal y del estado del suministro eléctrico, minuto a minuto.

EFE Comienza la recuperación paulatina del suministro eléctrico en La Gomera El Cabildo de La Gomera ha informado del inicio de la recuperación paulatina de la red eléctrica en la isla, que este domingo ha sufrido un apagón debido a una desestabilización de uno de los generadores ubicados en la central de El Palmar, que ya vivió otro cero energético en 2023.

Salvador Lachica Casimiro Curbelo confirma que el cero energético ya se ha solucionado en la capital y en Hermigua El presidente del Cabildo de La Gomera , Casimiro Curbelo, confirma que "ya se ha solucionado el cero energético en núcleos de San Sebastián y en Hermigua", toda vez que la compañía procede a poner en marcha, por tramos, todos los grupos electrógenos que suministran la energía a la 'Isla Colombina'. Con todo, eso solo supone que aún queda por normalizar el servicio al 90% de la población.

Adzubenam Villullas La Urbanización Reina Mercedes teme nuevas inundaciones Las fuertes lluvias que, a ratos, han caído sobre Las Palmas de Gran Canaria desde primera hora de la mañana han sorprendido a más de uno. Al desapacible día se une que unen los problemas derivados de la acumulación de agua en algunos puntos. En la Urbanización Reina Mercedes temen inundaciones al estar taponado uno de los imbonarles de las inmediaciones, despertando así el miedo en uno de los principales puntos negros de la capital.

Johanna Betancor Galindo Apagón total en La Gomera por el fuerte temporal que azota Canarias La Gomera ha sufrido este domingo un nuevo cero energético, según ha informado RTVC, apenas dos años después del último gran apagón. El corte total de suministro eléctrico ha tenido lugar en plena situación de emergencia meteorológica en el conjunto del archipiélago.

Johanna Betancor Galindo Cierre de carreteras / Cabildo de Gran Canaria Precaución por desprendimientos en Gran Canaria: cierres en La Culata, La Aldea y Tejeda El Cabildo de Gran Canaria ha emitido un nuevo aviso de precaución por desprendimientos tras detectar incidencias de diversa magnitud en varios puntos de la red viaria insular, especialmente en zonas de cumbre y medianías.

Johanna Betancor Galindo La Aemet advierte de rachas muy intensas y oleaje peligroso en todo el archipiélago / Andrés Cruz Canarias activa la alerta amarilla por vientos de más de 100 km/h y fuerte temporal marítimo este domingo Canarias se enfrenta este domingo a una jornada marcada por fenómenos meteorológicos adversos, con la activación de la alerta amarilla por intensos vientos y fuerte temporal marítimo en todo el archipiélago, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta situación de riesgo meteorológico de nivel bajo afecta a todas las islas Canarias , en un contexto donde también Aragón y Cataluña han sido incluidas en los avisos por aludes, lluvias y oleaje.