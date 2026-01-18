Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cero energético en La Gomera: Canarias, aviso por viento y oleaje

La Aemet advierte de rachas muy intensas y oleaje peligroso en todo el archipiélago

La Aemet advierte de rachas muy intensas y oleaje peligroso en todo el archipiélago / Andrés Cruz

Johanna Betancor Galindo

Yaiza Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria - Santa Cruz de Tenerife

La Gomera ha registrado este domingo un nuevo cero energético que ha dejado sin suministro eléctrico a toda la isla. El apagón coincide con una jornada marcada por el temporal en Canarias, donde están activadas dos alertas por fenómenos costeros y viento de más de 120 km/h en zonas como Izaña (Tenerife).

Las lluvias también están siendo especialmente intensas: hasta ahora, la máxima acumulación en Gran Canaria se ha registrado en Llanos de la Pez, con 32,4 litros por metro cuadrado, mientras que Izaña, en Tenerife, encabeza el ranking del archipiélago con 34,8 litros. Sigue aquí todas las actualizaciones del temporal y del estado del suministro eléctrico, minuto a minuto.

Restablecido el 60% del suministro eléctrico en La Gomera tras el apagón

Casimiro Curbelo confirma que se ha restablecido el 80% del suministro eléctrico tras el cero energético en La Gomera

¿Cuándo viene el Papa a Canarias? Esto dice el mensaje que corre por WhatsApp

Cero energético en La Gomera: Canarias, aviso por viento y oleaje

Comienza la recuperación paulatina del suministro eléctrico en La Gomera

Apagón total en La Gomera por el fuerte temporal que azota Canarias

Canarias activa la alerta amarilla por vientos de más de 100 km/h y fuerte temporal marítimo este domingo

Achille Occhetto: «En China aumenta la brecha por una clase media enriquecida»

