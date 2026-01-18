¿Cuándo viene el Papa a Canarias? Esto dice el mensaje que corre por WhatsApp

Un WhatsApp con el supuesto programa completo del viaje apostólico del Papa León XIV a Canarias previsto para junio circula desde hace días por móviles de fieles, catequistas, profesores y sacerdotes en todo el país. Sin embargo, ni el Vaticano ni la Conferencia Episcopal han confirmado oficialmente ese itinerario.

El mensaje, que ha generado ilusión y desconcierto a partes iguales, fija las fechas del 6 al 12 de junio e incluye paradas en Madrid, Barcelona y Canarias, con actos multitudinarios como una misa en el Paseo de la Castellana, una vigilia con jóvenes en el Bernabéu, una visita a El Escorial y hasta dos días completos en las islas Canarias.

Lo que circula es, por ahora, un borrador interno o una propuesta de agenda en estudio. La presión de parroquias, diócesis, colegios y grupos pastorales para organizar con tiempo traslados, alojamientos y actividades ha podido acelerar la filtración de este documento no cerrado. Muchos necesitan saber fechas, lugares y capacidades para planificar autobuses, aviones, recepciones y encuentros.

Lo único que sí está confirmado por parte de la organización es el nombre del coordinador general: Yago de la Cierva, que ya ha trabajado en eventos eclesiales de primer nivel y que estaría coordinando la agenda con el Vaticano y las autoridades civiles.

¿Qué dice el Whatsapp viral?

El viaje se iniciará el sábado 6 de junio en Madrid, donde el Santo Padre será recibido en el aeropuerto y posteriormente acudirá al Palacio de La Zarzuela para mantener un encuentro con Sus Majestades los Reyes. Por la tarde, está previsto que visite un centro de Cáritas, aún por determinar, y que participe en una multitudinaria vigilia con jóvenes en el Estadio Santiago Bernabéu y sus alrededores.

El domingo 7 de junio, coincidiendo con la festividad del Corpus Christi, el Papa presidirá una misa multitudinaria en el entorno del Paseo de la Castellana, con una procesión eucarística posterior. Aún está por decidir si el acto se celebrará en la Plaza de Colón, como propone el Ayuntamiento, o en la zona de Cuzco, preferida por el Arzobispado. Por la tarde, se desplazará al Monasterio de El Escorial, donde mantendrá un encuentro con representantes del mundo universitario.

El lunes 8 de junio, la agenda incluirá reuniones con representantes del Gobierno y posibles visitas al Congreso o al Senado, así como un almuerzo con los obispos españoles en la Nunciatura Apostólica. Por la tarde, en la Plaza de la Almudena (con posibilidad de ampliación a la Armería del Palacio Real), tendrá lugar un encuentro con sacerdotes de Madrid, miembros de la vida consagrada y consejos pastorales parroquiales.

El martes 9 de junio, el Papa León XIV bendecirá la primera piedra de nuevas parroquias en la capital antes de trasladarse por la tarde a Barcelona, donde continuará su visita entre los días 9 y 10.

Finalmente, el miércoles 11 y el jueves 12 de junio, el Pontífice se desplazará a Canarias, donde se prevén actos de gran relevancia espiritual y social. El programa completo de su paso por el Archipiélago se dará a conocer en los próximos días.

Hasta que haya comunicado oficial, lo que circula es un borrador o propuesta, no una agenda confirmada, pero la expectación ya es real y la maquinaria eclesial y ciudadana se está poniendo en marcha.