El Gobierno canario activa el plan de emergencias en prealerta por desprendimientos en las islas occidentales y Gran Canaria

El objetivo es garantizar el seguimiento de las posibles afectaciones a infraestructuras y viviendas

Desprendimiento sobre una cueva habitada en el litoral de El Rosario, archivo.

Desprendimiento sobre una cueva habitada en el litoral de El Rosario, archivo. / AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), declara la situación de prealerta a partir de las 16:30 horas de este domingo, 18 de enero, por riesgo de desprendimientos en las islas occidentales y Gran Canaria.

Así las islas afectadas son La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.

El objetivo de la activación del PLATECA en situación de prealerta es, subraya, para garantizar el seguimiento de las posibles afectaciones a infraestructuras y viviendas por desprendimientos tras las lluvias producidas durante los últimos días.

