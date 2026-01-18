José Ramón Barrera: «Pedimos la gestión del REF para dar eficacia y seguridad jurídica»

El Gobierno canario ya ha pedido el traspaso de la gestión de los incentivos fiscales del REF ¿Se trata de una delegación de competencias?

Se trata de que el Gobierno de Canarias asuma competencias en los mismos términos que sucede con el IGIC, es decir, las competencias de comprobación, supervisión e incluso de inspección de los incentivos fiscales. Y una muy importante que debemos tener en cuenta como es la interpretación de las dudas. Hay un mecanismo de consulta que los contribuyentes podemos presentar a las administraciones tributarias cuando no sabemos exactamente cómo entender la aplicación de un tributo y esto para el IGIC lo hace el Gobierno canario. Se trata de consultas bastante ágiles y eficientes ajustadas a la realidad. Eso no ocurre con los incentivos del REF ¿Qué pasa? Que si presentas una consulta en la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda tienen otro ritmo por las razones que sean, en muchas ocasiones se quedan hasta sin contestar o tardan muchísimo en responder. Aquí subyace un principio y es que si esto es nuestro, lo normal es que lo vigilemos nosotros y así damos más seguridad jurídica a los operadores.

Los problemas de seguridad jurídica de los incentivos del REF son una queja habitual de los empresarios y expertos ¿Por qué no se pidieron antes las competencias?

Sinceramente no sé por qué no se han solicitado antes, yo no estaba en el pasado. A mí me llamaron, soy comisionado y lo ha hecho este Gobierno de Canarias en esta legislatura. Podría lanzar la respuesta con otra reflexión ¿Por qué un comisionado ahora cuando llevamos con un régimen propio regulado desde la ley del REF de 1994? Quizás había otras prioridades, pero ahora hay un comisionado enfocado a mejorar todas las herramientas de las que dispone el fuero canario y una de ellas es la de poder tener el control más directo de los incentivos y de aquello que los pueda hacer más eficaces.

Este debate surge a raíz de la comisión del Parlamento que estudió la revisión del REF ¿Se parte con la ventaja de que el dictamen logró el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales?

Si nos unimos todos la potencia del altavoz es mucho mayor que si nos quedamos solos los miembros del Gobierno. Lo que está claro es que una de las grandes debilidades que tiene el REF a día de hoy es la desconexión que tiene con la población y no es que la población esté desconectada del fuero, es que el REF ha estado desconectado porque quizás los que hemos estado implicados en él no hemos sabido transmitirlo para que todos los ciudadanos de Canarias lo sientan como lo que es, como algo suyo. El REF tiene que ayudar a la generación de prosperidad en Canarias , pero no una prosperidad para unos determinados sectores y otros no. Tiene que ser una prosperidad compartida, que es el concepto que desde la ONU se utiliza en el desarrollo de las regiones. Una prosperidad que no es compartida es una prosperidad que es casi como un espejismo. Yo planteé en la comisión parlamentaria unas propuestas que fueron recogidas en su práctica totalidad en el dictamen. Solamente hay una que no se incluyó porque no hay unanimidad para reclamar que todos los canarios tengamos un IRPF menor que el IRPF que tienen el resto de los españoles en la Península.

Una de las claves del dictamen es que el REF se adapte en cada momento a las circunstancias de la economía ¿no?

Lo que intentamos es sentar unas bases para que sea cual sea el sector económico que en cada momento se vaya a desarrollar mire a Canarias como una posibilidad para instalarse. Las medidas de hoy están pensadas para el año 1994 en una economía que necesitaba capitalizarse desde lo físico, tenía que mejorar sus infraestructuras, tanto públicas como privadas, y los incentivos tenían que ir orientados a ese fin. Ahora lo que hace falta es invertir en la economía intangible y en la economía del conocimiento. Tener un capital humano lo suficientemente capacitado y cualificado para poder exportar ese capital físico que hemos ido acumulando en el pasado.

En el informe incluso se apunta la posibilidad de asumir todas las competencias sobre el REF ¿es esto posible en un futuro?

No estamos planteando en modo alguno alcanzar un escenario como el del cupo vasco o navarro. Canarias lo que plantea es seguir en el modelo de compensaciones para salvar esas diferencias que tiene y en ese conjunto de compensaciones reclama que sea Canarias quien supervise y vigile el correcto funcionamiento de esas compensaciones. Evidentemente es el primer paso porque todo se empieza como en las edificaciones, es decir, se empieza con la idea, con el proyecto y a partir de ahí poco a poco se termina la edificación. En este caso estamos igual, creemos que hay que hacerlo así. Lo primero es conseguir que se nos den esas competencias y acto seguido ir creando la infraestructura para que esas competencias puedan ser desarrolladas de forma eficiente por la Comunidad Autónoma y con los recursos necesarios.

¿Y la Agencia Tributaria Canaria tiene medios humanos y materiales para asumir ese trabajo?

No tenemos los datos exactos de lo que se necesitará llegado el caso. Una vez que se produzca se mide y, en función del resultado de esa medición, se planteará. Está claro que estamos hablando de un servicio que podemos considerar esencial, hay que aprovechar los medios que ya tenemos y si hacen falta más habrá que ver la fórmula para conseguir los recursos. No se trata tanto de tener más competencias por tener competencias para sacar pecho de que las tengo. Se trata de tener competencias para aumentar el bienestar de los ciudadanos ¿Y cómo lo conseguiríamos aquí? Pues dando seguridad jurídica a los operadores económicos, que es algo clave para que vaya bien la economía y aumente el bienestar de la población. Es verdad que los cambios generan fricciones, pero no le temo tanto a los técnicos como a la definición última en la toma de decisiones porque esto es lo más razonable que ha pedido Canarias cuando dispone de un régimen especial que sigue generando inseguridad jurídica.