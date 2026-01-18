Aviso de la Policía Nacional a los canarios: así funciona la estada con criptomonedas que vacía las cuentas bancarias
Las autoridades insisten en seguir los consejos para protegerse de este tipo de fraudes
Las inversiones son un recurso que utilizan muchas personas con el objetivo de obtener beneficios, ingresos y ganancias futuras. Las criptomonedas son una de las opciones elegidas como inversión a través de las cuales se consigue un alto rendimiento.
Sin embargo, la falta de conocimientos y la complejidad del mercado las ha convertido en un método perfecto para las ciberdelincuentes.
Así funciona la estafa
La Policía Nacional se ha encargado de alertar a la ciudadanía a través su cuenta de X, donde se dirige a las personas que han perdido dinero invirtiendo en criptomonedas. "Pagar para `recuperarlo´ solo empeora la situación", afirman. Esto se debe a que los delincuentes se ponen en contacto con las víctimas ofreciéndoles ayuda para recuperar los fondos. Para ello, solicitan un nuevo pago en en concepto de comisiones o impuesto que , en realidad, no existen.
Este fraude no solo hace que la víctima pierda el dinero inicial, sino que vuelva a ser estafada y al final su cuenta bancaria acabe vacía. La Policía Nacional advierte que realizar un nuevo pago solo aumenta el riesgo de volver a sufrir un fraude.
Claves para protegerse de este fraude
Las autoridades son claras ante cualquier estafa de este tipo:
- No realizar pagos
- Nunca facilitar datos personales ni bancarios
- Denunciar es la clave para frenar este tipo de actividades por parte de los delincuentes.
Además, la Policía insiste en que en la prevención está la clave. Recomienda verificar la plataforma de inversión, desconfiar siempre de los beneficios instantáneos y extremar la precaución ante correos electrónicos, mensajes o llamadas.
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- El Papa empieza por Gran Canaria
- Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
- Primera Marcha aclara la polémica con Nueva Línea en un comunicado: 'Fue difícil
- La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
- La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
- Las antiguas integrantes de Nueva Línea montan un nuevo grupo y avivan la polémica: 'Ahora sin dictaduras
- El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja miles de euros en premios en tres islas de Canarias