Aviso de la Policía Nacional a los canarios: así funciona la estada con criptomonedas que vacía las cuentas bancarias

Las inversiones son un recurso que utilizan muchas personas con el objetivo de obtener beneficios, ingresos y ganancias futuras. Las criptomonedas son una de las opciones elegidas como inversión a través de las cuales se consigue un alto rendimiento.

Sin embargo, la falta de conocimientos y la complejidad del mercado las ha convertido en un método perfecto para las ciberdelincuentes.

Así funciona la estafa

La Policía Nacional se ha encargado de alertar a la ciudadanía a través su cuenta de X, donde se dirige a las personas que han perdido dinero invirtiendo en criptomonedas. "Pagar para `recuperarlo´ solo empeora la situación", afirman. Esto se debe a que los delincuentes se ponen en contacto con las víctimas ofreciéndoles ayuda para recuperar los fondos. Para ello, solicitan un nuevo pago en en concepto de comisiones o impuesto que , en realidad, no existen.

Este fraude no solo hace que la víctima pierda el dinero inicial, sino que vuelva a ser estafada y al final su cuenta bancaria acabe vacía. La Policía Nacional advierte que realizar un nuevo pago solo aumenta el riesgo de volver a sufrir un fraude.

Claves para protegerse de este fraude

Las autoridades son claras ante cualquier estafa de este tipo:

No realizar pagos

Nunca facilitar datos personales ni bancarios

Denunciar es la clave para frenar este tipo de actividades por parte de los delincuentes.

Además, la Policía insiste en que en la prevención está la clave. Recomienda verificar la plataforma de inversión, desconfiar siempre de los beneficios instantáneos y extremar la precaución ante correos electrónicos, mensajes o llamadas.