La protección a la infancia confía en las segundas oportunidades

Santiago García abraza con fuerza a su hija porque hubo un momento que pensó que podía perderla. En octubre de 2024 los servicios sociales de la Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, se pusieron en contacto con él para informarle de que la menor había sido declarada en desamparo y que, por tanto, el Gobierno de Canarias había asumido su tutela. Por ese entonces, el progenitor trabajaba fuera de la Isla y, sin pensarlo dos veces, dejó su puesto para demostrar que merecía una segunda oportunidad; que tenía que recuperar a la pequeña para que esta crezca rodeada de amor y de su familia.

En este caso, la buena predisposición es un punto a favor, pero no lo es todo. Lo primordial es que el niño afectado nunca tenga que volver a vivir una situación similar. Para lograrlo, se realiza un control estricto que, como todo proceso relacionado con la Administración, requiere de un buen volumen de papeleo, visitas y mucha paciencia. El grancanario, por ejemplo, lo tenía mucho más complicado porque la menor ni siquiera tenía sus apellidos. «Desde el primer momento los técnicos me cuestionaron mucho por ello, pero era necesario», reconoce. Aunque siempre ha estado involucrado, sin ese reconocimiento oficial no tenía derechos como padre, por lo que la niña tuvo que quedarse con otro familiar, la primera vía por la que se suele optar en estos casos. La situación allí se complicó y la menor acabó en un hogar con otros chicos que atravesaban una situación similar.

Un proceso largo y supervisado

En paralelo, el progenitor inició todos los trámites y, una vez modificó los apellidos, los técnicos entraron a evaluarlo. Desde el Gobierno señalan que la valoración fue positiva y que además ha puesto mucho de su parte, por lo que ese trabajo ha dado sus frutos. «No teníamos dudas de que la pequeña iba a estar bien con él», destacan fuentes de la Administración.

«No me imagino un futuro sin mi hija, lucharé todo lo que pueda por que se quede conmigo» Santiago García — Padre de una menor declarada en desamparo

García comenzó a ver a la niña en visitas de una hora cada dos días y, a los tres meses, ya le habían dado días completos. En junio de 2025 se la entregan con un permiso de estancia, por lo que ahora solo queda un paso: concluir la documentación para por fin reintegrar a la menor con su padre. «Me ha costado mucho tenerla de vuelta, al principio no entendía por qué el proceso seguía alargándose, pero es necesario para que no caigan en malas manos», confiesa García. Aunque de manera oficial aún no tiene la custodia, ya conviven juntos. Según apunta, no solo ha sido un proceso tedioso, sino que además ha tenido que gastar mucho dinero. «Es un cúmulo de cosas, hay gente que no aguantaría esta situación, a mí me ha costado mucho, pero me las apaño para llevarla al cole, recogerla y que no le falte de nada para que esté bien», añade.

El sistema de protección a la infancia

El proceso ha sido especialmente duro desde el aspecto psicológico. «La niña me preguntaba por qué no podía quedarse conmigo y a mí se me partía el alma, está en una edad que es una esponja y no quiero que se traumatice», relata. Ahora, no se imagina un futuro sin su hija y seguirá luchando todo lo que pueda para que así sea.

Como ocurrirá con esta menor, un total de 149 niños canarios han sido reintegrados en su familia desde julio de 2023, mes en el que arrancó la legislatura. Cuando el proceso culmina en este punto, con el protagonista de vuelta en su hogar, se puede decir que ha sido un éxito para la familia y también para el propio sistema.

Según los últimos datos de la Consejería de Bienestar Social, en Canarias hay 1.747 niños declarados en desamparo. De ellos, el 55% (963) se encuentran acogidos por una familia, mientras que el 45% está en un centro. Entre todos ellos, hay 63 chicos que están esperando a que culminen sus expedientes para ser adoptados por una nueva familia.

Sin embargo, antes de llegar a este último eslabón de la cadena, lo ideal sería que el peque no tuviera que alejarse de su entorno. «El objetivo en el que todos estamos inmersos es la preservación familiar, lo que intentamos es que los padres aprovechen todo aquello que tienen a su alrededor —la red de apoyo social, vecinal, la educativa…— para que la vulnerabilidad desaparezca o, al menos, se atenúe, consiguiendo así que el niño esté siempre en su hogar», explica la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez.

Todo este sistema, que protege a los peques más vulnerables, es uno de los engranajes públicos más desconocidos. Se trata de un procedimiento que comienza, por ejemplo, cuando se detectan las primeras faltas injustificadas en el instituto y que se puede alargar durante muchos años, incluso tiempo después de que el menor cumpla la mayoría de edad. El final de la cadena puede ser muy distinto para cada niño, pues mientras algunos vuelven a sus hogares, otros encuentran una nueva familia que les llene de amor.

La directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez. / LP / ED

El sistema de protección a la infancia integra a todas las administraciones de Canarias implicadas en esta materia, desde los ayuntamientos, al Gobierno regional, pasando por los cabildos insulares. La Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias es quien, de alguna manera, coordina y supervisa todo el entramado. Los equipos de prevención de los consistorios municipales detectan, a través de distintos indicadores, si un menor se encuentra en situación de riesgo. Las primeras alarmas pueden saltar en cualquier ámbito, por ejemplo, en el educativo, en el sanitario, en la propia familia o en su entorno social.

El hecho de que exista cierto riesgo no significa que ese joven tenga que ser declarado en desamparo, es decir, que el Ejecutivo asuma su tutela. Esa decisión solo se toma en aquellos casos en los que sus padres incumplen sus deberes de asistencia y protección. Lo más común es que detrás de esta situación, considerada de extrema vulnerabilidad, haya un menor víctima de abandono, malos tratos, drogadicciones o cualquier otro ambiente familiar inadecuado.

Lo ideal sería que ningún menor tocara las puertas de la prevención ni de la protección. «Cuando lo hacen significa que todo lo demás ha fallado», reconoce Rodríguez. Una vez que se declara en situación de desamparo, la Administración mira hacia la acogida, que puede producirse de dos formas distintas: en extensa, si el menor se queda con abuelos, tíos u otros parientes; o en una familia ajena, sin vínculos previos. Si estas fallan o no son posibles, los menores terminan en centros.

En los últimos años, una reorganización del sistema ha permitido que ningún recién nacido tenga que pasar por un recurso residencial. «Tenemos familias de urgencia de las que se tira en esos primeros momentos», apunta la directora general.

«La adopción no debe entenderse como un anhelo de ser padre, se produce cuando el menor no tiene otra opción» Sandra Rodríguez — Directora General de Protección a la Infancia

A su juicio, prestarse a la acogida es de lo más desprendido que puede hacer una persona. Sea cual sea el destino de este menor, las distintas administraciones llevan un seguimiento exhaustivo en el que siempre se prioriza el bienestar del menor.

La adopción, recuerda, no es un derecho de la familia, sino una medida de protección al niño. Europa avanza hacia la adopción abierta, aunque Rodríguez insiste en que lo que realmente necesita el Archipiélago son familias de acogida.

Al tiempo que se refuerza todo este sistema se trabaja en la prevención. Para conocer las nuevas amenazas, la Dirección General ha impulsado un nuevo diagnóstico, porque —como subraya Rodríguez— «detrás de cada dato hay un niño, y el sistema no puede fallarles».