Restablecido el 60% del suministro eléctrico en La Gomera tras el apagón
El cero energético duró 17 minutos
EFE
El Cabildo de La Gomera informa de que a las 14:20 horas se había restablecido el 60% del suministro eléctrico en la isla tras el cero energético que duró 17 minutos.
Ya están operativos cuatro generadores de la central de El Palmar y la previsión es que pronto lo haga uno más, detalla la corporación insular.
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha detallado en declaraciones a Televisión Canaria recogidas por EFE que esos cinco grupos podrían suministrar energía a todos los municipios de la isla.
De momento han recuperado la electricidad los vecinos de San Sebastián de La Gomera, Agulo y buena parte de Vallehermoso, y faltan los de Valle Gran Rey y la mayoría de los de Alajeró, ha concretado Curbelo.
El Cabildo de La Gomera mantiene activos de forma preventiva los sistemas de emergencia mientras se restablece el suministro eléctrico tras el apagón de este domingo, que ha tenido una duración de 17 minutos hasta que se reinició el primer generador eléctrico.
Activos los servicios de emergencia
A lo largo de la jornada se mantendrán los servicios de emergencia activos para atender incidentes por esta caída de la red, que también coincide con la alerta por fenómenos costeros y vientos.
De los 15.610 usuarios de Endesa, a las 14:00 horas ya habían recuperado el suministro más de 5.000.
