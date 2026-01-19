Una abogada canaria alerta de la prórroga de la moratoria antidesahucios: durante 2026 y sin cortes de agua ni luz

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado mes de diciembre a una nueva prórroga de la moratoria antidesahucios, que impedirá durante 2026 el desalojo de personas en situación de vulnerabilidad. La medida se ha aprobado mediante un Real Decreto-Ley que, como establece la normativa, deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación, previsiblemente, a finales de este mes de enero, estima la abogada canaria Cristina Ruiz en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@cristinaruizabogada).

La decisión del Ejecutivo no llega sola. El texto legal incorpora un paquete más amplio de medidas sociales y económicas que amplía el foco del debate parlamentario y condiciona la posición de los principales grupos políticos.

Prórroga de la moratoria antidesahucios en 2026

La norma mantiene la protección frente a los desahucios para personas y familias vulnerables, una política que el Gobierno ha venido renovando en los últimos años. Además, el Real Decreto-Ley introduce un punto relevante para los propietarios: no podrán interrumpir los suministros básicos —como agua, luz o gas— a los inquilinos vulnerables, detalla la abogada canaria.

Un decreto con más medidas sociales

El texto aprobado va más allá de la vivienda. Incluye la revalorización de las pensiones, una prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta que se apruebe una nueva cuantía, así como bonificaciones fiscales para los sectores de la ganadería y la pesca. También contempla la extensión de ayudas a personas damnificadas por la DANA de Valencia, que continúan recibiendo respaldo público.

Este enfoque integral complica el rechazo del decreto en bloque, ya que afectaría a colectivos muy diversos y a medidas de amplio impacto social, opina la letrada.

Un cartel de alquiler en Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra / LPR

El papel del Congreso y la posición de los partidos políticos

Aunque en un primer momento se espera un periodo de negociación y resistencia política, el Gobierno confía en que el decreto sea finalmente convalidado, asegura la abogada canaria.

La atención ya no se centra únicamente en formaciones minoritarias, como Junts, sino en la posición que adopte el Partido Popular, principal fuerza de la oposición, ante un texto que combina vivienda, pensiones, empleo y sectores productivos.

La prórroga de la moratoria antidesahucios para 2026 vuelve así al centro del debate político, a la espera del respaldo parlamentario que determine su aplicación definitiva.

La moratoria antidesahucios, al detalle

El Gobierno de España ha ampliado nuevamente la moratoria antidesahucios para inquilinos vulnerables, que se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida se recoge en el Real Decreto-Ley 16/2025, dentro de un paquete de actuaciones sociales conocido como escudo social, aprobado a finales de 2025 y a la espera de su ratificación por el Congreso de los Diputados.

La prórroga tiene como objetivo evitar lanzamientos judiciales de personas y familias que atraviesan una situación económica delicada y no disponen de una alternativa habitacional, una realidad que sigue afectando a miles de hogares, también en Canarias.

¿A quién protege la moratoria de desahucios?

La suspensión extraordinaria de los desahucios se aplica a inquilinos que puedan acreditar su vulnerabilidad económica, siempre que cumplan con el requisito de no contar con otra vivienda donde residir. Esta protección se extiende tanto a viviendas propiedad de personas jurídicas como a los llamados grandes tenedores, definidos como quienes poseen más de diez inmuebles urbanos.

Prohibición de cortes de suministros y bono social

Además de frenar los lanzamientos, la norma mantiene la prohibición de cortar suministros básicos como la electricidad, el agua o el gas a los hogares protegidos por la moratoria. En paralelo, continúa vigente el Bono Social Eléctrico, que ofrece descuentos en la factura de la luz a consumidores vulnerables.

Archivo - Un cartel que anuncia el alquiler de una vivienda / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Compensaciones para los propietarios afectados

El Real Decreto-Ley también contempla mecanismos de compensación económica para los propietarios que vean suspendidos los procedimientos de desahucio. Estos podrán solicitar al Estado una compensación por las rentas no percibidas, con plazo abierto hasta el 31 de enero de 2027.

Este sistema busca equilibrar la protección social con los derechos de los propietarios, especialmente en los casos en los que la suspensión se prolonga durante meses.

Qué hacer si eres inquilino o propietario

Si eres inquilino en situación vulnerable, debes reunir la documentación que acredite tanto tu situación económica como la falta de alternativa habitacional y presentarla ante el juzgado para solicitar la suspensión del procedimiento de desahucio.

En el caso de los propietarios, si la moratoria les afecta directamente, pueden iniciar el trámite de compensación.

Un escudo social que se mantiene en 2026

La prórroga de la moratoria antidesahucios hasta 2026 consolida una de las principales medidas del escudo social del Gobierno.

Junto a esta iniciativa, el Ejecutivo mantiene otras líneas de actuación vinculadas a la protección social, la energía y la rehabilitación de viviendas, en un contexto marcado por la persistencia de dificultades económicas para muchas familias.