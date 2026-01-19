La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias y mantiene avisos en varias islas
El Cabildo de Gran Canaria ha informado de restricciones en la red viaria, con carreteras cerradas y circulación afectada, como medida preventiva ante el riesgo de viento y desprendimientos
El viento marcará este lunes la jornada meteorológica en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé rachas muy fuertes de viento del nordeste, especialmente en zonas altas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, así como en las vertientes noroeste y sureste de estas islas.
De hecho, las tres continuarán durante la jornada en aviso amarillo por viento, un aviso que se mantiene también por fenómenos costeros, debido al estado del mar.
Según la previsión de la Aemet, en el norte de las islas de mayor relieve se esperan cielos nubosos o cubiertos, con probabilidad de precipitaciones en general débiles, aunque no se descarta que puedan ser persistentes en las medianías de Gran Canaria y en el nordeste de Tenerife. En el resto del archipiélago predominarán los intervalos nubosos, tendiendo a más nuboso durante la mañana. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso.
Aunque el viento soplará con intensidad del nordeste y se esperan rachas muy fuertes en zonas altas y en las vertientes sureste y noroeste de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, no se descarta que pueda afectar también al interior de las islas más orientales.
Mejora en el resto del archipiélago
La situación meteorológica será más favorable en otras islas. La Palma y El Hierro no tendrán avisos vigentes durante la jornada de este lunes, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura el único aviso activo, por oleaje, finalizará a las 04:00 horas.
Cortes y afecciones en carreteras de Gran Canaria
Como consecuencia del viento y de la inestabilidad meteorológica, el Cabildo de Gran Canaria mantiene cortes y afecciones en varias carreteras, especialmente en las zonas de medianías y cumbres, según la actualización realizada este lunes 19 de enero. Permanecen cerradas al tráfico las siguientes vías:
- GC-210, entre Tejeda y Artenara.
- GC-210, entre Acusa y La Aldea.
- GC-606, en la zona de Juncal de Tejeda, donde además se desarrollan obras.
Además, se registran incidencias que afectan a la circulación en los tramos de las carreteras GC-15, GC-60, GC-75, GC-130, GC-150, GC-220 y GC-703, a la altura del kilómetro 1+040, por lo que se recomienda extremar la precaución.
Las autoridades insulares aconsejan evitar desplazamientos innecesarios por las zonas altas, respetar la señalización instalada y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles cambios en la situación.
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- Primera Marcha aclara la polémica con Nueva Línea en un comunicado: 'Fue difícil
- La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
- La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
- Las antiguas integrantes de Nueva Línea montan un nuevo grupo y avivan la polémica: 'Ahora sin dictaduras
- La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura este martes
- Las lluvias no dan tregua en Canarias: mantienen a Lanzarote y Fuerteventura en aviso amarillo este martes
- Hacienda regalará 4.000 euros a los canarios nacidos antes de 1960: estos son los afortunados que recibirán el ingreso este año