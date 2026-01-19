La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias y mantiene avisos en varias islas

El viento marcará este lunes la jornada meteorológica en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé rachas muy fuertes de viento del nordeste, especialmente en zonas altas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, así como en las vertientes noroeste y sureste de estas islas.

De hecho, las tres continuarán durante la jornada en aviso amarillo por viento, un aviso que se mantiene también por fenómenos costeros, debido al estado del mar.

Según la previsión de la Aemet, en el norte de las islas de mayor relieve se esperan cielos nubosos o cubiertos, con probabilidad de precipitaciones en general débiles, aunque no se descarta que puedan ser persistentes en las medianías de Gran Canaria y en el nordeste de Tenerife. En el resto del archipiélago predominarán los intervalos nubosos, tendiendo a más nuboso durante la mañana. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso.

Aunque el viento soplará con intensidad del nordeste y se esperan rachas muy fuertes en zonas altas y en las vertientes sureste y noroeste de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, no se descarta que pueda afectar también al interior de las islas más orientales.

Mejora en el resto del archipiélago

La situación meteorológica será más favorable en otras islas. La Palma y El Hierro no tendrán avisos vigentes durante la jornada de este lunes, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura el único aviso activo, por oleaje, finalizará a las 04:00 horas.

Cortes y afecciones en carreteras de Gran Canaria

Como consecuencia del viento y de la inestabilidad meteorológica, el Cabildo de Gran Canaria mantiene cortes y afecciones en varias carreteras, especialmente en las zonas de medianías y cumbres, según la actualización realizada este lunes 19 de enero. Permanecen cerradas al tráfico las siguientes vías:

GC-210 , entre Tejeda y Artenara .

, entre . GC-210 , entre Acusa y La Aldea .

, entre . GC-606, en la zona de Juncal de Tejeda, donde además se desarrollan obras.

Además, se registran incidencias que afectan a la circulación en los tramos de las carreteras GC-15, GC-60, GC-75, GC-130, GC-150, GC-220 y GC-703, a la altura del kilómetro 1+040, por lo que se recomienda extremar la precaución.

Las autoridades insulares aconsejan evitar desplazamientos innecesarios por las zonas altas, respetar la señalización instalada y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles cambios en la situación.