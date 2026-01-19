La Aemet pronostica intervalos nubosos y lluvias débiles este martes en Canarias

Los intervalos nubosos y las lluvias débiles predominarán este martes en Canarias, según la Aemet.

En el mar habrá noreste 4 a 6. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, disminuyendo a 1 a 2 metros. En la costa oeste, variable 1 a 3 con brisas y rizada, informa Efe.

Predicción del tiempo por islas para el martes en Canarias

Predominio de los intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de nordeste a norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 14 20

Predominio de los intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso, mínimas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado de nordeste a norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 14 21

Predominio de los intervalos nubosos en el norte donde hay baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en medianías. Poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, que rolará a norte durante la tarde, con intervalos ocasionales de fuerte en las vertientes sureste y oeste, así como en zonas altas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes, más probables en cumbres durante la primera mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 20

Predominio de los intervalos nubosos en el norte donde no se descartan lluvias débiles, algo más probables en medianías. En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales en zonas de interior. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, que rolará a norte durante la tarde. Intervalos de viento fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y así como en zonas altas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes, más probables en cumbres centrales durante la primera mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 20

Intervalos nubosos en el norte, poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, que rolará a norte durante la tarde. Intervalos de viento fuerte en las vertientes sureste y oeste y en zonas altas, donde no se descarta rachas localmente muy fuertes, más probables en cumbres durante la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 21

Predominio de los intervalos nubosos en el norte donde no se descarta alguna lluvia débil, algo más probables en medianías.En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales en zonas de

interior. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso.

Viento del nordeste moderado, que rolará a norte durante la tarde, con algún intervalo de viento fuerte en las vertientes sureste y noroeste durante la mañana y en el este durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 12 20

Poco nuboso o despejado, tendiendo a intervalos nubosos en el norte a partir de la tarde. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, que rolará a norte

durante la tarde. Intervalos de viento fuerte en las vertientes sureste y oeste durante la mañana.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 10 14