Respeto al artista: el canario Alberto Monterrey estalla ante las exigencias del público a los DJs

Con el inicio de los carnavales Canarias, una de las épocas más vibrantes del año, el DJ Alberto Monterrey ha alzado su voz en redes sociales. A través de un vídeo sin filtros, denuncia la presión del público, las constantes críticas al DJ y la falta de respeto al artista, poniendo de manifiesto una problemática común entre los profesionales de la música.

“Llega una de las fechas más críticas para muchos DJs”, comienza diciendo Monterrey, en referencia a los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria y otras celebraciones multitudinarias en las islas. Un periodo que, aunque él mismo reconoce disfrutar como público, se convierte en una auténtica prueba de resistencia cuando le toca subirse a una cabina. “Esto no va para los DJs, va para el público”, aclara desde el inicio, marcando el tono reivindicativo del mensaje.

El DJ, natural de Canarias y con una trayectoria ligada al ocio nocturno y a eventos festivos, denuncia una actitud cada vez más extendida: la de exigir, presionar y criticar al artista como si su función fuera satisfacer peticiones individuales en lugar de construir una experiencia colectiva. “Tendemos a exigir, a arremeter y a criticar al artista, al DJ, a cualquiera que se dedique al arte”, señala, ampliando el foco a bailarines, percusionistas o cantantes.

Alberto Monterrey denuncia las exigencias del público a la hora de solicitar canciones a los DJs en plena fiesta como el Carnaval

Monterrey insiste en la necesidad de respeto, especialmente en contextos como carrozas, escenarios o locales donde el público acude con la única intención de pasarlo bien. “Respeten el trabajo del artista. Ese artista se ha preparado antes de llegar al lugar de trabajo, en casa, con toda la ilusión”, explica. Un recordatorio de que detrás de cada sesión hay horas de selección musical, ensayos, desplazamientos y una dedicación que muchas veces no se ve.

Lejos de la imagen idealizada que suele proyectarse en redes sociales, el DJ subraya la precariedad que todavía acompaña a muchos profesionales del sector. “Es un trabajo muy vocacional. No es como se anuncia en Instagram”, afirma, llegando incluso a reconocer que en determinadas ocasiones “salimos perdiendo económicamente” por seguir apostando por un sueño artístico.

Uno de los mensajes más contundentes del vídeo llega cuando Monterrey lanza una frase que ya ha comenzado a circular entre compañeros de profesión: “No somos el Spotify de nadie”. Con ella, el DJ pone palabras a una sensación compartida: la de ser tratados como simples reproductores a la carta, ignorando la sensibilidad, la experiencia y el criterio artístico de quien está al mando de la música.

Monterrey: "A los DJs también nos duele cuando nos llegan las críticas"

“Nosotros también tenemos nuestro caracolcito, también nos duele cuando llegan esas críticas”, confiesa, humanizando una figura que muchas veces se percibe como parte del decorado de la fiesta. Su objetivo, insiste, no es confrontar, sino generar empatía. “Todos vamos a pasarlo bien. Nosotros preparamos nuestra música para que ustedes tengan un día inolvidable”.

En vísperas de unas fiestas multitudinarias donde la música es protagonista, Alberto Monterrey lanza una petición clara: ponerse en la piel del artista antes de pedir una canción o emitir una crítica. “Piensen en todo el trabajo que hay detrás”, concluye. Un mensaje que trasciende los carnavales y abre un debate necesario sobre el respeto al trabajo creativo en tiempos de consumo inmediato y exigencia constante.