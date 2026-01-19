¿Por qué el Blue Monday está considerado el día más triste del año para los canarios?

El tercer lunes de enero, conocidos popularmente como Blue Monday, vuelva aparecer señalado en el calendario como el día más triste del año. Este día, continúa teniendo impacto en las Islas Canarias pese a su clima privilegiado.

El término se popularizó en 2005 por el psicólogo Cliff Arnall, a partir de una fórmula que combina factores como el mal tiempo, las deudas tras la Navidad, la falta de motivación tras los propósitos de Año Nuevo y la distancia respecto a nuevas vacaciones. Desde entonces, este concepto se repite cada año, llegando a convertirse en un fenómeno cultural.

El origen del Blue Monday

El origen del Blue Monday está ligado a una campaña publicitaria de una empresa de viajes británica (Sky Travel). Aun así, el mensaje ha calado en la sociedad y cada mes de enero se vuelve a debatir sobre estado de ánimo y la salud mental de la población.

El Blue Monday también afecta a los canarios

Los canarios no son inmunes a los factores que rodean al Blue Monday. Entre los que destacan:

La cuesta de enero : tras los gastos navideños y la llegada de las rebajas, muchas familias afrontan un mes complejo a nivel económico.

: tras los gastos navideños y la llegada de las rebajas, muchas familias afrontan un mes complejo a nivel económico. Menos horas de luz : el invierno reduce las horas de sol, algo que puede afectar al estado de ánimo de los canarios.

: el invierno reduce las horas de sol, algo que puede afectar al estado de ánimo de los canarios. Propósitos de Año Nuevo : estancarse a nivel personal y profesional genera estrés y sensación de fracaso en la sociedad.

: estancarse a nivel personal y profesional genera estrés y sensación de fracaso en la sociedad. Nostalgia: muchas veces las familias están separadas y solo se juntan en épocas clave, algo que puede producir sensación de soledad cuando las reuniones familiares llegan a su fin.

'Blue Monday' / E. D.

Cómo afrontar el Blue Monday

Los expertos recuerdan que cada lugar cuenta con ventajas únicas para combatir la cuesta de enero:

Aprovechar los entornos naturales : realizar actividades al aire libre ayuda a combatir el bajón.

: realizar actividades al aire libre ayuda a combatir el bajón. Cuidar la alimentación : una buena alimentación es fundamental para mejorar el estado de ánimo, apuesta por productos frescos y locales.

: una buena alimentación es fundamental para mejorar el estado de ánimo, apuesta por productos frescos y locales. Mantener contacto social : es clave para remontar la cuesta del primer mes del año.

: es clave para remontar la cuesta del primer mes del año. Buscar ayuda profesional: no se debe normalizar el malestar prolongado, es importante que todas las personas cuiden su salud mental.

Más allá del mito

Aunque el Blue Monday no sea un concepto científico, si es un recordatorio de cómo puede ser el mes de enero emocionalmente para la población. Sirve como oportunidad para reflexionar sobre el bienestar personal, replantear nuevos propósitos y reconectar con los valores esenciales de la vida.