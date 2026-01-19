Canarias exige cifras claras antes de sentarse a hablar con Montero de la financiación

Canarias asistirá a las reuniones bilaterales convocadas por el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, para analizar el nuevo sistema de financiación autonómica. Pero, eso sí, la condición indispensable es que se envíe la documentación técnica con antelación para poder analizar con rigor el modelo pactado entre el presidente Pedro Sánchez y Oriol Junqueras (ERC), y no «a golpe de titular», afirmó este lunes tajante el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, tras el Consejo de Gobierno.

Rechazo y respeto

Recordó que el Ejecutivo de Canarias ha manifestado su rechazo a la propuesta de financiación autonómica presentada por Montero y defendida por el ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, porque deja a Canarias a la cola de la financiación, con los datos que conocen por los medios de comunicación. Por ello, calificó la gestión de las cifras y la negociación como una falta de respeto institucional. «Los papeles sobre la mesa», sentenció.

El portavoz denunció que el Ministerio de Hacienda está actuando como un «auténtico trilero», tratando de confundir a la opinión pública con cifras improvisadas y carentes de rigor técnico, para «intentar comprar más tiempo por parte de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa».

Baile de cifras "cómico"

Para el Ejecutivo autonómico, lo que se vivió la semana pasada tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se iba a dar a conocer el sistema de financiación a las autonomías, fue una «situación cómica», en la que Torres, expresidente del Gobierno canario, ofreció inicialmente 611 millones de euros para, apenas 24 horas después, «sacarse de la chistera» otros 500 millones adicionales a través del Fondo de Compensación Interterritorial, con lo que reconocía que Canarias está «infrafinanciada». Canarias considera que este baile de números es una muestra de improvisación y falta de transparencia, subrayando que, según los criterios de población ajustada, a las Islas les corresponden realmente 1.408 millones de euros.

Malestar y filtraciones

Además, el Gobierno canario ha expresado su profundo malestar al conocer detalles de la financiación a través de los medios de comunicación o por anuncios de líderes de otros partidos, como Esquerra Republicana de Cataluña, en lugar de recibir la documentación por cauces oficiales. «No es serio que un asunto vital se aborde a golpe de titular y que un representante de un partido independentista anuncie el modelo para todo el Estado antes que el propio Ministerio a las comunidades», señaló el portavoz.

Insularidad a mínimos

El Gobierno regional exige que se tomen en cuenta los estudios rigurosos enviados, como el elaborado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que justifica un mayor peso del factor de insularidad. Lejos de atender esta petición, Cabello denunció que el peso de la insularidad se ha reducido del 0,6 al 0,5 en los borradores actuales.

Discriminación en fondos

Asimismo, criticó otros puntos de discriminación, como que Canarias ha sido excluida de gran parte del nuevo fondo para el cambio climático, por lo que, al parecer, solo podrá acceder a un tercio del fondo, mientras que los dos tercios restantes se reservan para las comunidades del Mediterráneo.

Preservar el REF

Sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, critica que esos 500 millones “extra” ofrecidos no se destinen a servicios públicos básicos, sino que tengan un carácter finalista para inversiones, lo que no soluciona el déficit estructural en sanidad, servicios sociales o educación. El portavoz advierte que Canarias se mantendrá vigilante para evitar que el Estado intente contabilizar o mezclar los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) dentro de la negociación del modelo general.