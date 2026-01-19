Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Temporal CanariasCortes carretera Gran CanariaVivienda Las PalmasAccidente ferroviario en CórdobaAvisos AemetPobreza Canarias
instagramlinkedin

Canarias ofrece medios técnicos y humanos para la emergencia por el accidente ferroviario en Córdoba

El presidente del Gobierno canario muestra su "cariño y solidaridad" con los afectados por la tragedia

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este lunes su "cariño y solidaridad" con los heridos, las víctimas y los familiares del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Clavijo ha indicado que el pueblo canario está con Andalucía en "estos momentos tan difíciles", al tiempo que ha querido mostrar, a través de su cuenta oficial en 'X' , su reconocimiento con los servicios de emergencia que continúan trabajando en el lugar del accidente.

"Todo mi cariño y solidaridad con los heridos, las víctimas y sus familias en el trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles. Mi reconocimiento también a los servicios de emergencia que continúan trabajando en el lugar del accidente", señala.

Colaboración

Por su parte, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha comunicado al Centro Nacional de Emergencias (Cenem) su disposición a colaborar con los medios técnicos y humanos necesarios en la emergencia.

Además, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 Canarias, ha trasladado su apoyo a las víctimas y familiares de los afectados en el accidente ferroviario.

De igual modo, ha mostrado su reconocimiento a los equipos de emergencias que han intervenido desde el primer momento en la gestión y asistencia de las personas afectadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  2. Primera Marcha aclara la polémica con Nueva Línea en un comunicado: 'Fue difícil
  3. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
  4. La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
  5. Las antiguas integrantes de Nueva Línea montan un nuevo grupo y avivan la polémica: 'Ahora sin dictaduras
  6. La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura este martes
  7. Las lluvias no dan tregua en Canarias: mantienen a Lanzarote y Fuerteventura en aviso amarillo este martes
  8. Hacienda regalará 4.000 euros a los canarios nacidos antes de 1960: estos son los afortunados que recibirán el ingreso este año

Canarias ofrece medios técnicos y humanos para la emergencia por el accidente ferroviario en Córdoba

La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias y mantiene avisos en varias islas

La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias y mantiene avisos en varias islas

Sigue en directo el temporal en Canarias: aviso por viento y oleaje, cortes de carretera y última hora

La pobreza crece en Canarias un 21,6% pese al aumento del empleo y del IMV

La pobreza crece en Canarias un 21,6% pese al aumento del empleo y del IMV

¿Por qué el Blue Monday está considerado el día más triste del año para los canarios?

¿Por qué el Blue Monday está considerado el día más triste del año para los canarios?

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Las Islas Canarias están en la mesa de trabajo de los narcos del cártel de Sinaloa

Las Islas Canarias están en la mesa de trabajo de los narcos del cártel de Sinaloa

La gasolina más barata de este lunes en la provincia de Las Palmas

La gasolina más barata de este lunes en la provincia de Las Palmas
Tracking Pixel Contents