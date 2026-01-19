Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Temporal CanariasCortes carretera Gran CanariaVivienda Las PalmasAccidente ferroviario en CórdobaAvisos AemetPobreza Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Sigue en directo el temporal en Canarias: aviso por viento y oleaje, cortes de carretera y última hora

Sigue aquí todas las actualizaciones del temporal que azota Canarias: el estado del suministro eléctrico, cortes de carretea, estado del mar, minuto a minuto

El Plan de Emergencias del Gobierno de Canarias (Plateca) mantiene la situación de plealerta por derrumbes en cinco islas

La Aemet advierte de rachas muy intensas y oleaje peligroso en todo el archipiélago

La Aemet advierte de rachas muy intensas y oleaje peligroso en todo el archipiélago / Andrés Cruz

Johanna Betancor Galindo

Yaiza Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria - Santa Cruz de Tenerife

La Gomera ha registrado este domingo un nuevo cero energético que ha dejado sin suministro eléctrico a toda la isla, aunque ya se ha recuperado. El apagón coincide con una jornada marcada por el temporal en Canarias, donde están activadas dos alertas por fenómenos costeros y viento de más de 120 km/h en zonas como Izaña (Tenerife).

Las lluvias también están siendo especialmente intensas: hasta ahora, la máxima acumulación en Gran Canaria se ha registrado en Llanos de la Pez, con 32,4 litros por metro cuadrado, mientras que Izaña, en Tenerife, encabeza el ranking del archipiélago con 34,8 litros. Sigue aquí todas las actualizaciones del temporal y del estado del suministro eléctrico, minuto a minuto.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  2. Primera Marcha aclara la polémica con Nueva Línea en un comunicado: 'Fue difícil
  3. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
  4. La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
  5. Las antiguas integrantes de Nueva Línea montan un nuevo grupo y avivan la polémica: 'Ahora sin dictaduras
  6. La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura este martes
  7. Las lluvias no dan tregua en Canarias: mantienen a Lanzarote y Fuerteventura en aviso amarillo este martes
  8. Hacienda regalará 4.000 euros a los canarios nacidos antes de 1960: estos son los afortunados que recibirán el ingreso este año

Canarias ofrece medios técnicos y humanos para la emergencia por el accidente ferroviario en Córdoba

La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias y mantiene avisos en varias islas

La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias y mantiene avisos en varias islas

Sigue en directo el temporal en Canarias: aviso por viento y oleaje, cortes de carretera y última hora

La pobreza crece en Canarias un 21,6% pese al aumento del empleo y del IMV

La pobreza crece en Canarias un 21,6% pese al aumento del empleo y del IMV

¿Por qué el Blue Monday está considerado el día más triste del año para los canarios?

¿Por qué el Blue Monday está considerado el día más triste del año para los canarios?

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Las Islas Canarias están en la mesa de trabajo de los narcos del cártel de Sinaloa

Las Islas Canarias están en la mesa de trabajo de los narcos del cártel de Sinaloa

La gasolina más barata de este lunes en la provincia de Las Palmas

La gasolina más barata de este lunes en la provincia de Las Palmas
Tracking Pixel Contents