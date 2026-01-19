En Directo
Sigue en directo el temporal en Canarias: aviso por viento y oleaje, cortes de carretera y última hora
Sigue aquí todas las actualizaciones del temporal que azota Canarias: el estado del suministro eléctrico, cortes de carretea, estado del mar, minuto a minuto
El Plan de Emergencias del Gobierno de Canarias (Plateca) mantiene la situación de plealerta por derrumbes en cinco islas
La Gomera ha registrado este domingo un nuevo cero energético que ha dejado sin suministro eléctrico a toda la isla, aunque ya se ha recuperado. El apagón coincide con una jornada marcada por el temporal en Canarias, donde están activadas dos alertas por fenómenos costeros y viento de más de 120 km/h en zonas como Izaña (Tenerife).
Las lluvias también están siendo especialmente intensas: hasta ahora, la máxima acumulación en Gran Canaria se ha registrado en Llanos de la Pez, con 32,4 litros por metro cuadrado, mientras que Izaña, en Tenerife, encabeza el ranking del archipiélago con 34,8 litros. Sigue aquí todas las actualizaciones del temporal y del estado del suministro eléctrico, minuto a minuto.
Ancor Torrens
La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias y mantiene avisos en varias islas
El Cabildo de Gran Canaria ha informado de restricciones en la red viaria, con carreteras cerradas y circulación afectada, como medida preventiva ante el riesgo de viento y desprendimientos.
El viento marcará este lunes la jornada meteorológica en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé rachas muy fuertes de viento del nordeste, especialmente en zonas altas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, así como en las vertientes noroeste y sureste de estas islas. Más información
José A. Neketan
Aviso importante en Gran Canaria: estos son los actuales cortes de carretera por desprendimientos
Las lluvias volvieron a empapar la Isla provocando diferentes desprendimientos en varias carreteras, principalmente en la zona de cumbres y medianías. Esto motivó que el Gobierno de Canarias, a través del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil (Plateca) declarara en la tarde de ayer una prealerta por la inestabilidad del terreno en Gran Canaria y también en La Palma, La GomeraEl Hierro y Tenerife. A esto se le sumaban los vientos, con más presencia en Tenerife que en Gran Canaria, y la mala mar.
Bruno Betancor
La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias
Gran Canaria seguirá en aviso amarillo por viento y oleaje.
Europa Press
El Gobierno canario activa el plan de emergencias en prealerta por desprendimientos en las islas occidentales y Gran Canaria
El objetivo es garantizar el seguimiento de las posibles afectaciones a infraestructuras y viviendas.
La Provincia
Imágenes del agua corriendo por los barrancos de Gran Canaria.
Vías cortadas por la meteorología adversa.
Salvador Lachica
Restablecido el 100% del suministro eléctrico tras el cero energético en La Gomera
El presidente del Cabildo insiste en que "los equipos son viejos y con el cable submarino conectado esto no habría pasado".
EFE
Restablecido el 60% del suministro eléctrico en La Gomera tras el apagón
El cero energético duró 17 minutos.
EFE
Comienza la recuperación paulatina del suministro eléctrico en La Gomera
El Cabildo de La Gomera ha informado del inicio de la recuperación paulatina de la red eléctrica en la isla, que este domingo ha sufrido un apagón debido a una desestabilización de uno de los generadores ubicados en la central de El Palmar, que ya vivió otro cero energético en 2023.
Salvador Lachica
Casimiro Curbelo confirma que el cero energético ya se ha solucionado en la capital y en Hermigua
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, confirma que "ya se ha solucionado el cero energético en núcleos de San Sebastián y en Hermigua", toda vez que la compañía procede a poner en marcha, por tramos, todos los grupos electrógenos que suministran la energía a la 'Isla Colombina'. Con todo, eso solo supone que aún queda por normalizar el servicio al 90% de la población.
