La Delegación del Gobierno en Canarias rinde homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

La Delegación del Gobierno en Canarias ha celebrado este lunes un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario registrado este domingo en el municipio cordobés de Adamuz.

El acto se desarrolló de forma simultánea ante la fachada de todas las sedes insulares del organismo estatal en el Archipiélago, como muestra de respeto y solidaridad con las personas afectadas y sus familias.

Acto institucional en Las Palmas de Gran Canaria

El homenaje principal tuvo lugar ante la sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, donde participaron el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. Ambos estuvieron acompañados por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, así como por las delegadas del Gobierno en Ceuta y Melilla, Cristina Pérez y Sabrina Moh, respectivamente.

También asistió la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, sumándose al gesto institucional de duelo en representación de la Administración General del Estado en la provincia oriental.

Minuto de silencio en Santa Cruz de Tenerife

De forma paralela, en la provincia occidental, el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata, encabezó el minuto de silencio ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en la capital tinerfeña. Este acto se enmarca en la convocatoria realizada a nivel estatal para rendir homenaje a las víctimas del siniestro ferroviario.

Con esta iniciativa, la Delegación del Gobierno en Canarias se suma a las expresiones de condolencia promovidas por distintas instituciones públicas tras un suceso que ha generado una profunda conmoción. El minuto de silencio simboliza el respaldo institucional y el acompañamiento a los familiares y allegados de las personas fallecidas.