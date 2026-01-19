Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Temporal CanariasRacing - UD Las PalmasHistoria Carnaval Las PalmasAccidente ferroviario en CórdobaTiempo en CanariasPobreza Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La decisión de Donald Trump de incrementar los aranceles a ocho países europeos ha elevado la tensión sobre Europa por Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  2. Primera Marcha aclara la polémica con Nueva Línea en un comunicado: 'Fue difícil
  3. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
  4. La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
  5. Las antiguas integrantes de Nueva Línea montan un nuevo grupo y avivan la polémica: 'Ahora sin dictaduras
  6. La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura este martes
  7. Las lluvias no dan tregua en Canarias: mantienen a Lanzarote y Fuerteventura en aviso amarillo este martes
  8. Hacienda regalará 4.000 euros a los canarios nacidos antes de 1960: estos son los afortunados que recibirán el ingreso este año

¿Por qué el Blue Monday está considerado el día más triste del año para los canarios?

¿Por qué el Blue Monday está considerado el día más triste del año para los canarios?

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Las Islas Canarias están en la mesa de trabajo de los narcos del cártel de Sinaloa

Las Islas Canarias están en la mesa de trabajo de los narcos del cártel de Sinaloa

La gasolina más barata de este lunes en la provincia de Las Palmas

La gasolina más barata de este lunes en la provincia de Las Palmas

La pobreza crece en Canarias pese al aumento de la creación de empleo

La pobreza crece en Canarias pese al aumento de la creación de empleo

El Pacto de Migración y Asilo de la UE relega a Canarias a un limbo institucional

El Pacto de Migración y Asilo de la UE relega a Canarias a un limbo institucional

José Ramón Barrera: «Pedimos la gestión del REF para dar eficacia y seguridad jurídica»

José Ramón Barrera: «Pedimos la gestión del REF para dar eficacia y seguridad jurídica»

17 minutos sin luz: La Gomera sufre un nuevo apagón total por su caduco sistema eléctrico

17 minutos sin luz: La Gomera sufre un nuevo apagón total por su caduco sistema eléctrico
Tracking Pixel Contents