Las Islas Canarias están en la mesa de trabajo de los narcos del cártel de Sinaloa

El cártel de Sinaloa quiere hacerse un hueco en Canarias. El clan mexicano de los Guzmán tiene anotadas en rojo las coordenadas de las Islas como puerta de entrada a Europa de sus cargamentos de droga. De momento, la alianza que han tejido Policía Nacional, Guardia Civil y la Agencia Tributaria con la DEA ha servido para desactivar dos pequeños envíos a Tenerife: uno de 24 kilos de cocaína, en el año 2023, y otro de 40 kilos de metanfetaminas, anunciado hace unos días por el gabinete de comunicación de la Dirección General de la Policía.

El cártel de Sinaloa produce estupefacientes en cantidades industriales y son varias las organizaciones delictivas que están «subcontratadas» para colocar sus partidas en los cinco continentes. Sin ser la red de narcos más antigua de México [los primeros datos policiales de su existencia datan de 1989] su crecimiento se ha visto favorecido por las emboscadas y guerrillas que lideró contra los cárteles de Juárez y Tijuana, con mucha más tradición en el movimiento de cocaína y drogas de diseño, en los bajos fondos de Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad de Tijuana y Baja California. Estados Unidos, pues, siempre estuvo en su punto de mira como receptor de su coca.

A pesar del férreo marcaje al que le somete la DEA, el cártel de Sinaloa es el principal suministrador ilegal de fentanilo dentro del territorio estadounidense [España es el tercer consumidor mundial de esta sustancia con fines medicinales tras Estados Unidos y Alemania] y un vendedor preferente de las pastillas de metanfetaminas como las que se interceptaron hace año y medio en Tenerife antes de ser colocadas en Centroeuropa. Además de los negocios derivados del narcotráfico, sus «comerciales» suelen dedicar buena parte de su jornada laboral a planificar operaciones de blanqueo de dinero, compra de armas y narcóticos, asesinatos y otros menesteres relacionados con la gestión de pequeños gobiernos. Blanco y en botella: pagar suculentos sobornos a cambio de obtener una serie de privilegios que no siempre están conectados con el movimiento de droga. El tráfico de mujeres con fines sexuales también aparece en el cuaderno de bitácora del árbol genealógico de los Guzmán.

El cártel de Sinaloa produce estupefacientes en cantidades industriales y son varias las organizaciones delictivas que están «subcontratadas» para colocar sus partidas en los cinco continentes

Los herederos de 'El Chapo' Guzmán

Joaquín Archivaldo Guzmán Lorea, conocido en el mundo delincuencial como El Chapo Guzmán, fue durante años en el segundo hombre más buscado en el mundo por el FBI e Interpol, sólo por detrás de Osama Bin Laden, por la larga lista de perrerías que encadenó cuando estaba al frente del cártel del Sinaloa. Desde 2017 está recluido en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, pero antes protagonizó una fuga televisada a nivel mundial cuando era uno de los presos más vigilados del penal de Puente Grande (Jalisco). Su traslado a suelo estadounidense, donde está cumpliendo una pena de cadena perpetua, fue el detonante de una lucha intestina por el control de una banda que ha tenido que salir en busca de aliados en suelo brasileño, colombiano y venezolano. Él y El Mayo Zambada, también fuera de circulación, dominaron una estructura que la policía volvió a descabezar en octubre de 2019 con la captura de Ovidio Guzmán. El covid, la acción liderada por jueces que no cedieron a los chantajes y el pulso entre Archivaldo Guzmán Salazar (Los Chapitos) e Ismael Zambada Sicairos (La Mayiza), hijos y herederos la obra de El Chapo y El Mayo, reordenaron sus prioridades colocando a Canarias en el mapa de sus oscuros negocios. La Policía, la Guardia Civil y la DEA tiene indicios de que la parte de Los Chapitos es la que está utilizando la Ruta Atlántica para buscar nuevos clientes en Europa.

La Policía, la Guardia Civil y la DEA tiene indicios de que la parte de 'Los Chapitos' es la que está utilizando la 'Ruta Atlántica' para buscar nuevos clientes en Europa

¿Por qué se han tirado al sur en busca de África? Además de por ser la distancia más recta entre el punto de partida y de llegada, en aguas más próximas al Reino Unido las condiciones de navegación son más extremas y, por supuesto, hay más vigilancia por parte de patrulleras alemanas, británicas, francesas... En esas coordenadas quedan muy expuestos no sólo a los satélites de la DEA, sino a las embarcaciones militares y del servicio aduanero, algo que han tratado de solucionar sin éxito con pequeños submarinos «caseros» o adquiridos en un mercado de oportunidades: por algunos de esos sumergibles en estado cochambrosos se paga entre un millón y un millón y medio de dólares. La cantidad es alta si tenemos en cuenta que son de usar y tirar.

Su estrategia no consiste en colar un cargamento de 4.000 kilos de cocaína cerca de aguas canarias, su objetivo es poner en tierra cargamentos más discretos que, en ocasiones, se camuflan en coches embarcados o en contenedores adecuados para el envío a Europa de café, carnes, frutas, madera y otros productos procedente de América del Sur. Y es que la Ruta Canaria está más caliente que nunca. A veces, incluso, contratan los servicios de una empresa de paquetería con enjundia para asegurarse el tiro.

La primera vez que lo intentaron, la Udyco y la DEA neutralizaron el envío de 24 kilos de cocaína a Tenerife ocultos en dos lavadoras

A la tercera va...

No andan demasiado equivocados los que piensan que no hay dos sin tres o, incluso, los que se apuntan a la tesis de a la tercera va la vencida. Y es que el cártel de Sinaloa sigue buscando una grieta para filtrar su droga a través de las Islas. La primera vez que lo intentaron, la Udyco y la DEA neutralizaron el envío de 24 kilos de cocaína a Tenerife ocultos en dos lavadoras. El operativo se saldó con cinco detenidos, uno de ellos de nacionalidad mexicana, en una maniobra policial que se concentró en la localidad alicantina de Villena. La conexión de uno de los arrestados con Canarias precipitó la acción policial en los primeros meses de 2023. Agentes especiales del CNP se hicieron con 1.800 kilos de droga [cristal meth] en varios enclaves nacionales.

El hallazgo de un Popeye fabricado en mármol de 120 centímetros de altura y con 40 kilos de metanfetaminas ocultos en su base fue el segundo intento que hizo el cártel de Sinaloa por instalarse en el Archipiélago. Se interceptó en Tenerife en 2024 y, de nuevo, el éxito de este despliegue llegó a partir de una colaboración entre la Udyco y la DEA.

Un marmolista español contratado por los mafiosos mexicanos era el receptor de grandes alijos de metanfetaminas, que llegaban a España camuflados entre planchas de mármol. El siguiente paso era elaborar esculturas, como el Popeye que apareció en Tenerife [iba destinado a un establecimiento comercial ubicado en el sur de la Isla], y crear espacios huecos para introducir la droga: la policía halló en un zulo casi tres millones de euros. Las dos partes están avisadas y mientras unos se apuntan a la frase hecha de «a la tercera va la vencida», en el bando donde se alinean la Policía Nacional, la Guardia Cilvil, la Agencia Tributaria y los norteamericanos de la DEA ya están en alerta para abortar una nueva tentativa del cártel de Sinaloa por pisar un territorio que le puede generar unos ingresos interesantes en su estrategia de controlar el suministro de drogas de diseño en las principales arterias de ocio europeas. Eso sí, entre sus mayores competidores están los mafiosos de la antigua Yugoslavia que también desean su trozo de pastel en la mesa en la que se sientan los grandes narcos mundiales.