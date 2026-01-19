Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional alerta a los canarios: así funciona la estafa de Bizum con la que te pueden vaciar la cuenta

La clave está en no devolver el dinero

Esta es la nueva estafa que afecta a los canarios a través de Bizum

Esta es la nueva estafa que afecta a los canarios a través de Bizum

Helena Ros

Helena Ros

Los ciberdelincuentes no descansan y con el avance de las tecnologías están constantemente reinventando técnicas para que sus víctimas caigan en los engaños. Las autoridades se han encargado de advertir a los usuarios sobre los engaños que están vaciando las cunetas bancarias.

La Policía Nacional ha lanzado un aviso en sus redes sociales sobre una nueva estafa relacionada con Bizum, uno de los métodos de pago más utilizados en España por su rapidez y sencillez.

Esto es lo que debes hacer si te llega un bizum de un desconocido

¿Te ha llegado un bizum de alguien que no conoces? Cuidado", comienza el vídeo publicado por la Policía Nacional. "Te envían un bizum y luego te piden que lo devuelvas diciendo que fue un error", asegura. El problema viene cuando se desconoce desde donde se ha realizado el movimiento, ya que puede venir de cuentas robadas o vinculado a otros fraudes.

Devolver el dinero en estos casos significa perder definitivamente la cantidad porque se pueden reclamar los fondos cuando se confirme el origen. Por ello, los agentes aconsejan seguir un procedimiento legal para que la víctima pueda recuperar el dinero estafado.

Tipos de estafa por Bizum

Según el Instituto Tecnológico de la Empresa (ITEM), existen varias estafas que se realizan a través de Bizum:

  • Bizum inverso: hacer creer a la víctima que ha recibido un pago, pero en realidad va a acepar un cobro.
  • Bizum de desconocidos: recibir un mensaje diciendo que te han enviado un bizum por error y pidiendo que devuelvan el dinero.
  • La maleta boliviana: alguien asegura estar en el extranjero con la maleta inmovilizada y solicita dinero urgente para desbloquear el equipaje.
  • Enlaces falsos a través del banco: menajes que suplantan a las entidades bancarias y redirigen a webs fraudulentas.

Cómo actuar si recibes un bizum sospechoso

"No devuelvas bizum a desconocidos", advierte la agente de la Policía Nacional. Tanto las autoridades como los expertos en seguridad recomiendan no devolver el dinero, ya que el banco es quien se debe encargar de gestionar las devoluciones entre entidades.

Si crees que has sido víctima de una estafa debes contactar de inmediato con tu banco, nunca facilitar datos personales ni bancarios y presentar una denuncia para que la Policía pueda poner en marcha una investigación e intentar acabar con este tipo de engaños.

