El vicepresidente de la UE viajará a Canarias y garantiza una estrategia diferenciada para las RUP

El vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, trasladó al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que planea viajar al Archipiélago durante el primer semestre de este año. La intención es conocer sobre el terreno las necesidades y problemas a los que se enfrentan las islas como región ultraperiférica (RUP), en un momento marcado por la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y por el esfuerzo conjunto de las nueve RUP y sus tres Estados para asegurar la continuidad de los fondos específicos dirigidos a estos territorios.

Fitto responde así a una invitación que Clavijo cursó el 24 de noviembre. En su carta, el responsable comunitario explica que su equipo ya está organizando la agenda y las fechas de esta visita como parte del trabajo previo a las iniciativas que su departamento prepara para 2026.

Nueva estrategia de simplificación

El vicepresidente de Cohesión confirma que está ultimando “una nueva estrategia” para las regiones ultraperiféricas que irá acompañada de un paquete de simplificación normativa destinado a eliminar los principales cuellos de botella que afectan a estos territorios.

Según detalla en la misiva, la visita a Canarias tiene como objetivo obtener una “comprensión más profunda” de los desafíos y necesidades de las RUP amparadas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reconoce la necesidad de un trato diferenciado para las regiones ultraperiféricas debido a su lejanía, insularidad y fragmentación territorial.

Fitto había anunciado por primera vez este compromiso en la cumbre RUP celebrada en reunión el pasado abril. Posteriormente, lo reiteró en la reunión de alto nivel de Bruselas en noviembre, donde avanzó que la reforma legislativa se asentará sobre cinco pilares fundamentales: defensa, agua, energía, competitividad y vivienda.

Planes nacionales y trato diferenciado

En su carta a Clavijo, Fitto sostiene que, pese a la propuesta del Marco Financiero Plurianual, la Comisión mantiene el compromiso de trato diferenciado hacia las RUP en los términos del artículo 349 del Tratado. No obstante, interpreta positivamente la creación de fondos nacionales y la opción de que los recursos destinados a las regiones ultraperiféricas sean gestionados por los propios Estados.

Para Fitto, el planteamiento del próximo Marco Financiero 2028-2034 está pensado para mejorar la capacidad de la Unión para atender las necesidades de los territorios más alejados mediante un uso más coordinado y flexible de los recursos comunitarios. Con este enfoque —defiende— el texto en discusión “preserva el trato diferenciado” a las RUP al exigir a Francia, España y Portugal que incorporen en sus planes medidas específicas para apoyar a sus regiones más alejadas, con la posibilidad de incluir un capítulo propio para cada territorio.

Contacto directo con la UE

Las RUP conservarán la responsabilidad plena en la aplicación de esos capítulos y seguirán en contacto directo con la Comisión Europea. Las medidas que deberán incorporar los Estados podrán incluir inversiones estructurales y compensaciones vinculadas a la política de cohesión y a las políticas agraria y pesquera comunes.

En este punto, y a propósito del debate sobre los planes nacionales, desde Canarias se viene insistiendo en que determinadas políticas —en particular el Posei agrícola— no queden integradas en mecanismos estatales, sino que mantengan su relación directa con Bruselas. Fitto, por su parte, pone el acento en la coherencia del marco global y en la continuidad del trato diferenciado.

El vicepresidente comunitario recalca que Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas “pueden seguir confiando en un marco de apoyo sólido y adaptado” que refuerce su integración en la UE y atienda sus especificidades geográficas. Añade que trabajará para que los planes estatales mantengan “el trato diferenciado” y proporcionen a las RUP el apoyo necesario conforme a sus circunstancias singulares.