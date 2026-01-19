El viento se despide de Canarias pero la lluvia persiste

El viento se despidió ayer de Canarias con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Sin embargo, el fin del viento no será el de la lluvia, que aún podría aparecer de manera recurrente en el norte de las islas montañosas, Lanzarote y Fuerteventura durante los próximos días.

Así lo pone de manifiesto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que, a partir de hoy, retirará todos los avisos que había activados. Lo hará después de una jornada en la que se han registrado rachas máximas de 90 kilómetros por hora. En concreto, en Vallehermoso, en La Gomera. En esta zona también se han registrado las velocidades máximas de vientos sostenidos, que han llegado a los 66 kilómetros por hora. También en dicha isla, pero en Arure, se han registrado máximas de hasta 86 kilómetros por hora.

Las cumbres de Tenerife y Gran Canaria

En las cumbres de Tenerife, en concreto en Las Cañadas del Teide, se alcanzaron los 86 kilómetros por hora. Fue en los altos de la isla donde los vientos soplaron con más fuerza, especialmente durante la madrugada, cuando se registraron velocidades de entre 50 y 58 kilómetros por hora. Lo mismo ocurrió en la cumbre de Gran Canaria, en concreto, en La Aldea de San Nicolás, donde se alcanzaron los 77 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones, en la mayor parte del Archipiélago fueron moderadas. El municipio más lluvioso del día fue La Victoria de Acentejo, donde se acumularon 9,4 litros por metro cuadrado. Le siguió Vega de San Mateo, en Gran Canaria, donde, aunque débiles, la persistencia de las precipitaciones le llevó a registrar 7,4 litros por metro cuadrado.

Previsión meteorológica

La Aemet espera que el martes el norte de las islas de mayor relieve amanezca nuboso o cubierto, lo que conllevará a una cierta probabilidad de que se den precipitaciones en general débiles, siendo más probable en medianías de Gran Canaria.

En el resto de las islas, los cielos serán nubosos. Las temperaturas tendrán pocos cambios o podrán sufrir algún ligero descenso. Cabe recordar que en el día de ayer se llegaron a registrar mínimas de -1,3 grados en Izaña, en Tenerife, y hasta 3,2 grados en Tejeda, en Gran Canaria. Las máximas, por otro lado, apenas superaron los 20 grados. La zona con temperaturas más altas fue el puerto de Mogán, en Gran Canaria, donde se alcanzaron los 22 grados.

El viento del nordeste gira al norte

El viento del nordeste será moderado e irá girando hacia a norte, pudiendo generar en este impasse intervalos de viento fuerte en zonas altas y vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, sin descartar rachas localmente muy fuertes en el caso de las islas centrales y La Gomera, más probables en cumbres durante la primera mitad del día.

Para mañana miércoles, Canarias, en su conjunto, empezará a ver la luz del sol. La Aemet espera que en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas montañosas, predominen de los cielos nubosos con probables lluvias débiles a moderadas y especialmente durante la madrugada, pero que se abran claros ocasionales por la tarde. En el resto, poco nuboso en general, con algún intervalo ocasional en el sur. Las temperaturas podrán sufrir nuevos descensos.