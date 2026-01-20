La Aemet avisa de más lluvias este martes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este martes en Canarias una jornada marcada por los intervalos nubosos y la probabilidad de lluvias débiles, especialmente en las vertientes norte de las islas y en zonas de medianías. Las temperaturas se mantendrán en general sin cambios o con ligeros descensos en las mínimas, mientras que el viento del nordeste será protagonista, con rachas puntualmente fuertes en áreas expuestas y zonas altas.

En el ámbito marítimo, se espera viento del nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada. El mar de fondo del noroeste alcanzará entre 2 y 3 metros, disminuyendo progresivamente a 1 o 2 metros. En la costa oeste, el viento será variable de 1 a 3, con brisas y mar rizada.

LANZAROTE — Intervalos nubosos y posible lluvia débil

Predominarán los intervalos nubosos durante la jornada, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. Las temperaturas registrarán pocos cambios. Viento moderado del nordeste, tendiendo a norte.

Temperaturas (°C): Arrecife 14 / 20

FUERTEVENTURA — Nubosidad variable y ambiente estable

Se mantendrán los intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, y las mínimas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste a norte.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 14 / 21

GRAN CANARIA — Más nubes y lluvias débiles en el norte

Predominio de intervalos nubosos en el norte, donde existe baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en medianías. En el resto de la isla, cielos poco nubosos. Temperaturas sin cambios o con mínimas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, rolando a norte por la tarde, con intervalos fuertes en vertientes sureste y oeste y en zonas altas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 / 20

TENERIFE — Posibles lluvias débiles en medianías del norte

Intervalos nubosos en el norte, con posibilidad de lluvias débiles, algo más probables en medianías. En el resto, cielos poco nubosos con intervalos ocasionales en zonas interiores. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste, girando a norte por la tarde, con intervalos fuertes en vertientes expuestas y zonas altas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 20

LA GOMERA — Nubosidad en el norte y viento intenso en cumbres

Intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, rolando a norte, con intervalos fuertes en vertientes sureste y oeste y en zonas altas.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 / 21

LA PALMA — Intervalos nubosos y lluvias débiles en el norte

Predominio de intervalos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, especialmente en medianías. En el resto, poco nuboso con algunos intervalos en zonas interiores. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste, girando a norte por la tarde, con intervalos fuertes en algunas vertientes.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 12 / 20

EL HIERRO — Jornada mayormente despejada

Cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a intervalos nubosos en el norte a partir de la tarde. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste, rolando a norte, con intervalos fuertes en vertientes sureste y oeste durante la mañana.

Temperaturas (°C): Valverde 10 / 14