Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaHospital InsularVivienda Las PalmasRajoySucesosGroenlandiaLas Canteras
instagramlinkedin

Meteorología

La Aemet avisa de más lluvias este martes en Canarias

El viento y el estado del mar marcarán la jornada, con mayor nubosidad en las vertientes norte y lluvias débiles en medianías

Pronóstico del tiempo en Canarias (del 19 al 25 de enero)

Pronóstico del tiempo en Canarias (del 19 al 25 de enero)

La Provincia

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este martes en Canarias una jornada marcada por los intervalos nubosos y la probabilidad de lluvias débiles, especialmente en las vertientes norte de las islas y en zonas de medianías. Las temperaturas se mantendrán en general sin cambios o con ligeros descensos en las mínimas, mientras que el viento del nordeste será protagonista, con rachas puntualmente fuertes en áreas expuestas y zonas altas.

En el ámbito marítimo, se espera viento del nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada. El mar de fondo del noroeste alcanzará entre 2 y 3 metros, disminuyendo progresivamente a 1 o 2 metros. En la costa oeste, el viento será variable de 1 a 3, con brisas y mar rizada.

LANZAROTE — Intervalos nubosos y posible lluvia débil

Predominarán los intervalos nubosos durante la jornada, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. Las temperaturas registrarán pocos cambios. Viento moderado del nordeste, tendiendo a norte.

Temperaturas (°C): Arrecife 14 / 20

FUERTEVENTURA — Nubosidad variable y ambiente estable

Se mantendrán los intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, y las mínimas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste a norte.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 14 / 21

GRAN CANARIA — Más nubes y lluvias débiles en el norte

Predominio de intervalos nubosos en el norte, donde existe baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en medianías. En el resto de la isla, cielos poco nubosos. Temperaturas sin cambios o con mínimas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, rolando a norte por la tarde, con intervalos fuertes en vertientes sureste y oeste y en zonas altas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 / 20

TENERIFE — Posibles lluvias débiles en medianías del norte

Intervalos nubosos en el norte, con posibilidad de lluvias débiles, algo más probables en medianías. En el resto, cielos poco nubosos con intervalos ocasionales en zonas interiores. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste, girando a norte por la tarde, con intervalos fuertes en vertientes expuestas y zonas altas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 20

LA GOMERA — Nubosidad en el norte y viento intenso en cumbres

Intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, rolando a norte, con intervalos fuertes en vertientes sureste y oeste y en zonas altas.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 / 21

LA PALMA — Intervalos nubosos y lluvias débiles en el norte

Predominio de intervalos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, especialmente en medianías. En el resto, poco nuboso con algunos intervalos en zonas interiores. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste, girando a norte por la tarde, con intervalos fuertes en algunas vertientes.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 12 / 20

EL HIERRO — Jornada mayormente despejada

Cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a intervalos nubosos en el norte a partir de la tarde. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste, rolando a norte, con intervalos fuertes en vertientes sureste y oeste durante la mañana.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas (°C): Valverde 10 / 14

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primera Marcha aclara la polémica con Nueva Línea en un comunicado: 'Fue difícil
  2. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
  3. La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
  4. Las antiguas integrantes de Nueva Línea montan un nuevo grupo y avivan la polémica: 'Ahora sin dictaduras
  5. La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura este martes
  6. Las lluvias no dan tregua en Canarias: mantienen a Lanzarote y Fuerteventura en aviso amarillo este martes
  7. Hacienda regalará 4.000 euros a los canarios nacidos antes de 1960: estos son los afortunados que recibirán el ingreso este año
  8. Gran Canaria vuela alto: estas son las nuevas rutas y conexiones de este 2026

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La conexión con Tenerife acaba con el riesgo de más apagones en La Gomera

La conexión con Tenerife acaba con el riesgo de más apagones en La Gomera

La Aemet avisa de más lluvias este martes en Canarias

DIRECTO | Crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Récord de pasajeros en 2025 en los aeropuertos canarios a pesar del cambio de ciclo en el final del año

Récord de pasajeros en 2025 en los aeropuertos canarios a pesar del cambio de ciclo en el final del año

Canarias exige cifras claras antes de sentarse a hablar con Montero de la financiación

Canarias exige cifras claras antes de sentarse a hablar con Montero de la financiación

Marruecos repara en el Puerto de Las Palmas el barco con el que busca tierras raras en aguas al sur de Canarias

Marruecos repara en el Puerto de Las Palmas el barco con el que busca tierras raras en aguas al sur de Canarias

Canarias busca asentarse como destino gastronómico en Madrid Fusión con sus quesos y vinos

Canarias busca asentarse como destino gastronómico en Madrid Fusión con sus quesos y vinos
Tracking Pixel Contents