Canarias estrecha lazos con la Real Academia Española para reforzar el uso del lenguaje claro, accesible y panhispánico

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha firmado este lunes una declaración de intenciones con el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional entre la comunidad autónoma y la institución académica. En el acto participaron también los rectores de las dos universidades públicas del Archipiélago, Francisco García (ULL) y Lluís Serra (ULPGC).

Con esta iniciativa, el Archipiélago consolida su presencia en los órganos de trabajo de la RAE y refuerza su participación en proyectos clave para el futuro del idioma, como los diccionarios históricos o los programas de lenguaje accesible y claro.

Desde el 29 de enero de 2025, Canarias forma parte del Patronato de la Fundación pro-RAE, lo que ha permitido avanzar en proyectos conjuntos centrados en la innovación lingüística, la accesibilidad comunicativa y la representación del español de Canarias en el contexto panhispánico.

Impulso al lenguaje claro y accesible

Canarias está adherida a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, una plataforma que promueve el derecho de la ciudadanía a comprender con claridad las comunicaciones de las administraciones públicas. En palabras del presidente Clavijo, “se trata de garantizar que cualquier persona pueda entender lo que la Administración le comunica de forma libre y segura”.

Esta red tiene como objetivos fomentar el lenguaje claro como valor democrático y promover el compromiso institucional con su uso en todos los ámbitos de la vida pública.

Canarias refuerza sus lazos con la Real Academia Española para impulsar nuevas líneas de cooperación / LP/DLP

Las universidades canarias y su papel en la RAE

Durante la firma, los rectores destacaron la importancia de que la variedad del español de Canarias, hablada por más de dos millones de personas, tenga presencia activa en los espacios académicos y normativos del idioma. La RAE ya cuenta con representación canaria a través de la académica Dolores Corbella, directora del equipo del Diccionario histórico de la lengua española en la Universidad de La Laguna.

Ambas universidades colaboran con la Real Academia a través de distintos convenios:

La Universidad de La Laguna forma parte de la red REDACTA y ha participado en la elaboración del Diccionario histórico de canarismos (1420-2020) y en el desarrollo del Tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española .

forma parte de la y ha participado en la elaboración del Diccionario histórico de canarismos (1420-2020) y en el desarrollo del . La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha contribuido a proyectos como el Diccionario de la lengua española, el programa Lengua Española e Inteligencia Artificial y distintas iniciativas de lenguaje inclusivo, claro y accesible.

Colaboración con impacto global

El Gobierno de Canarias reafirma así su papel activo en la proyección global del español y en la incorporación de valores como la accesibilidad, la diversidad lingüística y la inclusión a los usos institucionales del idioma.

Además de Clavijo y Muñoz Machado, en el acto estuvieron presentes la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación, Migdalia Machín, así como representantes académicos y lingüistas de ambas universidades canarias.

“El idioma español es una herramienta que une a más de 600 millones de personas en todo el mundo. Debemos cuidarlo, enriquecerlo y asegurarnos de que cada ciudadano lo comprenda, sin barreras ni ambigüedades”, concluyó el presidente Clavijo durante su intervención.