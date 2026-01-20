Canarias refuerza su transición energética local con un proyecto fotovoltaico en Tijarafe

El Ayuntamiento de Tijarafe y la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias han culminado un proyecto integral de eficiencia energética en el Polideportivo de La Punta, que permitirá abastecer el 100% de su demanda eléctrica con energía solar fotovoltaica.

La actuación, con un presupuesto de 39.804,66 euros, ha sido financiada por el Ejecutivo regional a través de la Estrategia de Energía Sostenible de Canarias y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Incluye la instalación de 32 paneles solares, mejoras en el sistema de iluminación LED inteligente y la sustitución del sistema de agua caliente por una bomba de calor aerotérmica, con el objetivo de avanzar hacia un modelo energético más sostenible y autosuficiente.

Durante una visita a las instalaciones, el consejero Mariano H. Zapata, acompañado por la alcaldesa Yaiza Cáceres y el concejal de Deportes Samuel Pérez, destacó que iniciativas como esta “ejemplifican la hoja de ruta marcada por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), apostando por el autoconsumo, la eficiencia y la descarbonización del territorio”.

Zapata subrayó además que Tijarafe se convierte en referente local en energías limpias aplicadas a servicios públicos, demostrando que la transición energética es también una vía de ahorro económico y mejora de la calidad de vida.

Por su parte, la alcaldesa Yaiza Cáceres destacó que este proyecto refuerza el compromiso del municipio con la sostenibilidad y la eficiencia: “Invertir en energías renovables no solo es una decisión medioambiental, también es una apuesta inteligente para reducir costes y mejorar servicios públicos”.

Sobre el proyecto

El proyecto ha sido redactado por Faraday Concept y ejecutado por la empresa Hermanos Luis Rodríguez. La instalación fotovoltaica tiene una potencia pico de 17,6 kWp, con una producción anual estimada de 27.994 kWh, lo que evitará la emisión de más de 15 toneladas de CO₂ al año.

El consumo previsto de la instalación es actualmente de 2.000 kWh anuales, aunque se prevé un incremento tras las mejoras. La energía sobrante será compensada gracias al sistema de autoconsumo con excedentes.

En cuanto a la iluminación exterior, se han sustituido las luminarias por tecnología LED, lo que supone una reducción del 50% de la potencia, de 4 kW a 2 kW, y se ha instalado un reloj astronómico que permite el apagado automático antes de las 23:45 horas, en cumplimiento con la Ley de Protección del Cielo del IAC.

Finalmente, el sistema de agua caliente sanitaria ha sido modernizado con una bomba de calor aerotérmica, que reduce el consumo máximo de 3.500 a 625 vatios, lo que implica un ahorro del 82% en potencia para este servicio.