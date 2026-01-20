Más ciencia para la infancia en Canarias: La Fundación DISA consolida el programa de 'Dinamizadores STEAM' de la Fundación Margarita Salas

El programa 'Dinamizadores STEAM' de la Fundación Margarita Salas refuerza su presencia en las Islas Canarias durante este curso escolar 2025/2026 gracias al apoyo continuado de la Fundación DISA que respalda esta iniciativa desde 2024. Esta consolidación permite dar estabilidad a un proyecto que busca fomentar la alfabetización científica temprana entre niños y niñas, especialmente en contextos donde el acceso a las disciplinas científicas y tecnológicas es más limitado.

"El trabajo junto a colaboradores comprometidos como la Fundación DISA es clave para que programas como éste no sean acciones puntuales, sino proyectos con continuidad y verdadero impacto", señaló Lucía Viñuela, presidenta de la Fundación Margarita Salas, durante la presentación de las aulas activas durante este curso, celebrada en la sede de la Fundación DISA en Las Palmas de Gran Canaria esta semana. "Su apoyo a largo plazo nos permite trabajar de forma sostenida en los territorios, generar confianza en el entorno social y lograr que la ciencia cale de verdad en los niños y niñas, despertando su curiosidad, reforzando su pensamiento crítico y ampliando sus horizontes de futuro", recalcó Viñuela en este acto en el que también estuvieron presentes la concejala de Educación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Saturnina Santana Dumpiérrez, y la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos.

En Canarias, la Fundación DISA apoya tres aulas, concretamente en los entornos de Arenales (en Las Palmas de Gran Canaria), Ofra (en Santa Cruz de Tenerife) y La Esperanza (en El Rosario). A ellas asisten actualmente alrededor de 35 niños y niñas de Educación Primaria, de entre 6 y 12 años, que participan semanalmente en actividades diseñadas para despertar su curiosidad científica y acercarles las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) de una forma práctica, divertida y cercana, sin dejar de ser rigurosa.

Con un aula más este nuevo curso 2025/2026 refuerza la alianza que arrancó entre ambas entidades en 2024 y consolida el compromiso compartido con la igualdad de oportunidades, la promoción de vocaciones STEAM y el impulso del pensamiento crítico y la curiosidad desde edades tempranas, contribuyendo así al desarrollo educativo, social y tecnológico de las Islas Canarias.

En palabras de Sara Mateos, directora de la Fundación DISA, "dar continuidad al programa 'Dinamizadores STEAM' en Canarias significa apostar por acercar desde la infancia el aprendizaje científico, alejándolo de la idea de que es una materia compleja o aburrida. Por eso impulsamos esta actividad extraescolar, cuya diferencia radica en que se basa en talleres prácticos donde niños y niñas se divierten creando, investigando y experimentando, mientras buscan respuestas desde el rigor, descubriendo los misterios del clima, la electricidad, la naturaleza y muchos otros enigmas de la ciencia. Pero, lo más interesante, es que nos permite avanzar en nuestro compromiso con la promoción de las vocaciones científicas desde edades tempranas".

Vínculo con el territorio e impulso al talento local

A través de la figura de los Dinamizadores STEAM, el programa busca mejorar la percepción que los más pequeños tienen de la ciencia, ayudándoles a comprenderla como una herramienta útil para interpretar la realidad y tomar decisiones informadas, independientemente de que en el futuro opten o no por una carrera científica. Al mismo tiempo, el programa facilita el desarrollo de vocaciones científico-tecnológicas tempranas y acompaña a quienes muestran un interés especial por estos ámbitos.

Este es el tercer año consecutivo en el que se pone en marcha el programa a nivel nacional y actualmente cuenta con casi una veintena de ubicaciones en toda España, repartidas en seis Comunidades Autónomas. Se articula a través de las denominadas 'Aulas Margarita Salas', espacios de aprendizaje en los que se imparten sesiones extraescolares de ciencia basadas en la experimentación, el aprendizaje por proyectos y la indagación.

Las actividades del programa son totalmente gratuitas para las familias, que además participan activamente en el proceso educativo. Este enfoque favorece la implicación del entorno doméstico en el aprendizaje científico de los menores y refuerza el apoyo necesario para consolidar las vocaciones detectadas, contribuyendo a crear una cultura científica compartida.

Durante el desarrollo de las Aulas Margarita Salas, los Dinamizadores actúan también como nexo de unión con el entorno local, colaborando con científicos, investigadoras y entidades del territorio para enriquecer los proyectos, organizar visitas y acercar referentes reales de la ciencia a los niños y niñas. De este modo, también se impulsa el talento local y se refuerza el vínculo entre ciencia, comunidad y territorio.

Sobre la Fundación Margarita Salas

La Fundación Margarita Salas nace en 2023 con la misión de salvaguardar el legado material e inmaterial de Margarita Salas e impulsar las vocaciones científicas y la excelencia en la educación y la investigación a través de la inspiradora figura de la reconocida científica asturiana. Entre sus compromisos se encuentran, además, el fomento del talento en el campo STEAM (Science, Technology, Engeneering, Arts, Maths), y el acompañamiento a los alumnos a lo largo de todas las etapas educativas, desde la infancia hasta la inserción laboral, con una formación integral que incluya también herramientas como el liderazgo, el desarrollo de soft skills y las humanidades en general.

Sobre Fundación DISA

La Fundación DISA nace en 2011 con el propósito de impulsar iniciativas que contribuyan al bienestar social y educativo en Canarias. Desde entonces, trabaja para ofrecer oportunidades reales que favorezcan la integración, el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Su labor se basa en la escucha activa y la observación constante de las necesidades de la sociedad, lo que le permite diseñar proyectos que llegan donde son más necesarios. Además, colabora con más de un centenar de entidades públicas y privadas, creando sinergias que multiplican el impacto y permiten dar respuesta a los retos sociales del archipiélago.

La Fundación DISA apuesta por iniciativas ágiles, inclusivas, socioculturales y educativas que fomentan el desarrollo pleno de los colectivos, siempre guiada por valores como la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo.