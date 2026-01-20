La conexión con Tenerife acaba con el riesgo de más apagones en La Gomera

La inminente puesta en marcha de la conexión con Tenerife evitará nuevos ‘ceros’ eléctricos en La Gomera como el de este domingo, el segundo en dos años y medio. Red Eléctrica, la compañía encargada del transporte y la coordinación del sistema en España, tiene todo listo para activar el cable y las instalaciones que unirán ambas islas. Incluso ya se trabaja para que el acto de inauguración de este paso decisivo para robustecer las redes eléctricas gomera y tinerfeña se celebre el próximo 6 de febrero, una fecha pendiente de confirmación.

Las infraestructuras que harán que La Gomera y Tenerife dejen de ser dos sistemas eléctricos aislados ya están acabadas. Por un lado, ya está desplegado el cable entre ambas islas y han comenzado las pruebas para su ‘encendido’. Se trata de un tendido submarino con doble circuito de 66 kilovatios, con 36 kilómetros de longitud y colocado a una profundidad que llega a alcanzar los 1.145 metros.

Asimismo, Red Eléctrica ya ha construido las dos subestaciones eléctricas que necesita para el transporte de la energía en cada extremo del cable, una en Tenerife (Chío, en el municipio de Guía de Isora) y otra en La Gomera (El Palmar, en San Sebastián de La Gomera). Incluso una de estas subestaciones, la de Chío, entró en servicio hace justo un año. Posteriormente, a principio del pasado verano, concluyó la construcción de la otra, la de El Palmar en el lado gomero.

En este momento se están desarrollando las pruebas de toda esta conexión eléctrica y los enlaces entre las dos subestaciones para su inmediata puesta en servicio en las próximas semanas. Será la segunda unión eléctrica entre islas de la historia de Canarias después de que en 2005 un cable uniera Lanzarote y Fuerteventura. Ante la imposibilidad de empalmar las redes canarias con las de los continentes europeo y africano, la única opción que le queda al Archipiélago para acabar con el aislamiento de cada uno de sus sistemas es enlazar los de las islas.

Según Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, la puesta en marcha «inmediata» de este cable va a ser «vital» para la isla colombina. Ya no solo acabará con el riesgo de que se produzcan nuevos ceros energéticos como el del pasado domingo y el de julio de 2023, sino que permitirá «maximizar» el aprovechamiento de las energías renovables. «Permitirá que ante cualquier fallo, La Gomera pueda tirar de Tenerife, y viceversa, para evitar otro apagón generalizado», subraya.

En cuanto a las energías renovables, Curbelo explica que «el desequilibrio del actual sistema eléctrico insular nos obliga a desperdiciar gran parte de la energía que generan los parques eólicos instalados en La Gomera». «Toda la isla se podría abastecer de la electricidad de estos parques, pues tienen capacidad para generar 11 megavatios, los que consumen los gomeros, pero al tener una red aislada y con deficiencias hay que desechar gran parte de esa fuente para garantizar el equilibrio de la tensión eléctrica que permita su funcionamiento». «Esto se acabará», detalla el presidente de la corporación insular, con la conexión con Tenerife.

La caída en bloque de la central de El Palmar provocó el fallo Una caída en bloque de los grupos electrógenos de la Central Eléctrica de El Palmar, la principal planta de suministro de electricidad de La Gomera, provocó el apagón que afectó a toda la isla el pasado domingo y que se resolvió tres horas después. ¿Qué se sabe hasta el momento del origen del problema? La empresa Endesa, responsable de la central de El Palmar, que se encuentra en el municipio capitalino de San Sebastián de La Gomera, ha explicado que el origen del ‘cero’ energético a las 12:13 horas del domingo es «un deslastre total de los grupos electrógenos», produciéndose una caída del sistema que afectó a 15.610 clientes, todos los que tiene la compañía en la isla. ¿Qué es un deslastre? Es una desconexión de los grupos electrógenos que generan la electricidad, que puede ser descontrolada, por un problema repentino, o controlada, para mantener la estabilidad de la red ante una perturbación. En este caso, Endesa confirma que fue descontrolada y afectó simultáneamente a gran parte de los grupos de El Palmar, un total de diez. La compañía, encargada de la comercialización y distribución de la energía, comunicó ayer al Gobierno de Canarias y al Cabildo de La Gomera que se están investigando las causas exactas del deslastre. Lo más probable es que se debiera a una combinación de factores. Hay que tener en cuenta que el domingo fue una jornada con un fuerte temporal de lluvia y viento y que los grupos de El Palmar son antiguos.

Gracias a este enlace eléctrico, La Gomera será capaz de generar e integrar un contingente renovable superior a la demanda total de la isla, permitiendo reducir la dependencia energética de la central térmica de El Palmar y mejorando la calidad de suministro de la isla. Por otro lado, el sistema de Tenerife podrá sumar el excedente de generación renovable de La Gomera, reduciendo los combustibles fósiles y contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La interconexión eléctrica entre Tenerife y La Gomera ha supuesto un gran desafío tecnológico, por la profundidad, la naturaleza volcánica del terreno y la abrupta orografía tanto terrestre como submarina. De hecho, está considerado el enlace tripolar en alterna más profundo del mundo. La inversión prevista para hacer posible esa interconexión supera los 100 millones de euros.

Un enlace tripolar es un proyecto de infraestructura eléctrica submarina, como este de Chío a El Palmar, que utiliza un cable submarino de doble circuito en corriente alterna con tres conductores (tripolar), diseñado para mejorar la resiliencia energética y fiabilidad del suministro eléctrico.

Todas estas infraestructuras eléctricas, incluidas en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, suponen la culminación de un gran hito energético en la historia del sistema eléctrico canario. Con este paso solo quedarán tres sistemas insulares aislados en el Archipiélago: los de La Palma, El Hierro y Gran Canaria. Este proyecto estratégico, según ha resaltado el Gobierno de Canarias y Red Eléctrica, cuenta con «las máximas garantías de cuidado ambiental».