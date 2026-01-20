Estos son los cuatro hospitales públicos de Canarias situados entre los 50 mejores de la sanidad española

La sanidad pública canaria consolida su posición a nivel nacional. Cuatro hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS) se sitúan entre los cincuenta mejores centros hospitalarios de España, según el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) 2025, elaborado por Merco.

El Doctor Negrín lidera el ranking hospitalario en Canarias

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín encabeza el ranking en Canarias y alcanza el puesto 25 a nivel nacional, situándose como el hospital mejor valorado del Archipiélago en reputación sanitaria.

Cuatro hospitales canarios en la élite nacional de la sanidad

Junto al Doctor Negrín, el Hospital Universitario de Canarias ocupa el puesto 33, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se sitúa en la posición 39 y el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil alcanza el puesto 44 del ranking nacional.

Los hospitales de Gran Canaria y Tenerife mejoran su posición en España

Los hospitales universitarios de ambas islas capitalinas, adscritos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, mejoran de forma global su posicionamiento y se mantienen por debajo de la barrera de los cincuenta mejores hospitales públicos del país.

Las puntuaciones de los hospitales canarios en el MRS 2025

En los resultados de 2025, el Hospital Doctor Negrín suma 4.242 puntos, el Hospital Universitario de Canarias alcanza los 4.088 puntos, el Hospital Nuestra Señora de Candelaria obtiene 3.985 puntos y el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil registra una puntuación de 3.883 puntos.

La gestión sanitaria impulsa la reputación de los hospitales públicos

Desde el SCS se subraya que estos resultados responden a la mejora en la gestión hospitalaria, con avances en la reducción de las listas de espera, el refuerzo de las plantillas de profesionales y una mejor comunicación con los pacientes y usuarios.

¿Qué es el Monitor de Reputación Sanitaria?

El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) es un estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española. En esta undécima edición se han realizado 11.010 encuestas a especialistas, médicos de familia, directivos de empresas farmacéuticas, farmacéuticos hospitalarios, gerentes y directivos de hospitales, gestoras de enfermería, periodistas de información sanitaria, miembros de enfermería y asociaciones de pacientes, aumentando en casi un 24% las opiniones en relación con el año 2024. Además, se han evaluado 145 servicios clínicos, analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica.