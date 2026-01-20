Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La DGT se pone seria con los conductores canarios por el uso de la baliza V16: las multas pueden alcanzar los 30.000 euros

Tráfico implementa una regla para que lo conductores que comprueben el funcionamiento de la luz de emergencia no sean sancionados

Las balizas V16 deben estar homologadas

Helena Ros

La baliza V16 entró en vigor el pasado 1 de enero de 2026 para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia. El objetivo es que los conductores no tengan que salir del vehículo para alertar de una avería o un siniestro, ya que eso supone un riesgo de sufrir accidentes.

El abogado Andrés Millán, más conocido en redes sociales como @lawtips ha compartido con sus seguidores como funciona la regla de los 100 segundos implantada por la Dirección General de Tráfico.

Qué significa la regla de los 100 segundo

La DGT ha implementado un periodo de gracia de unos 100 segundos (un minuto y medio) desde que se activa la baliza V16 hasta que el dispositivo envía la señal de geolocalización a la nube de tráfico. Si el conductor apaga la baliza antes de que transcurra ese tiempo, la señal no llega a registrarse y "en teoría, la DGT nunca sabrá que se encendió".

Este margen permite a los usuarios comprobar que la luz de emergencia funciona correctamente.

Esto es lo que ocurre si la enciendes en casa

La baliza V16 se conecta con la DGT 3.0, lo que permite la geolocalización del vehículo. Si esta localización aparece en una vivienda, garaje privado o fuera de la vía pública, "el sistema lo ignora porque a afectos de tráfico no tiene valor".

Por lo tanto, las personas no recibirán multas por comprobar el funcionamiento de la luz de emergencia, siempre que no simule una situación de emergencia real.

¿Qué casos pueden acarrear sanciones económicas?

El problema surge cuando se finge una emergencia. Los expertos aseguran que los conductores que activen la baliza de forma prolongada y sin motivo justificado se enfrentarán a sanciones económicas porque está considerado una infracción grave.

Si la señal provoca la movilización innecesaria de los servicios de emergencia, los causantes se enfrentan a multas que oscilan entre los 1.500 y los 30.000 euros, además de otras responsabilidades.

"La baliza V16 no llama al 112 por si misma"

Uno de los errores más comunes es pensar que la baliza V16 avísame automáticamente a los servicios de emrgencia (112). Sin embargo, el dispositivo solo envía la ubicación del vehículo a los centros de gestión de tráfico, pero no realiza ninguna llamada al teléfono de emergencias.

"Si tienes un accidente y de verdad necesitas que vengan a ayudarte, tienes que llamar tú al 112", explica el abogado.

