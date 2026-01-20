Documentan por primera vez un tiburón duende vivo en aguas profundas de Canarias: cómo es y dónde se vio

Un equipo de investigadores vinculado a la Universidad de La Laguna (ULL) ha logrado documentar por primera vez la presencia de un tiburón duende vivo (Mitsukurina owstoni) en aguas del archipiélago canario. Se trata de un hallazgo de gran relevancia científica, ya que confirma la presencia de esta especie de aguas profundas en Canarias y amplía su distribución conocida en el Atlántico centro-oriental.

El registro ha sido publicado en la revista científica internacional Thalassas y supone el primer avistamiento confirmado en Canarias y el segundo en toda la región macaronésica, un área biogeográfica que incluye, entre otros territorios, Madeira, Azores y Cabo Verde, destacó la ULL el pasado lunes.

Una captura accidental frente a la costa de Gran Canaria

El ejemplar fue capturado de forma accidental el 4 de mayo de 2024, durante una jornada de pesca recreativa frente a la costa del barrio de San Cristóbal, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El tiburón se encontraba a una profundidad aproximada de 900 metros y a unos 9,5 kilómetros de la costa.

El animal, de unos 2,5 metros de longitud, fue manipulado el tiempo imprescindible para su identificación y posteriormente liberado con vida. Durante ese proceso se tomaron fotografías y vídeos, material clave para confirmar la especie gracias a la observación directa de sus rasgos morfológicos.

Detalle de la cabeza de Mitsukurina owstoni capturado en el archipiélago canario. / ULL

Entre los investigadores que participaron en el estudio se encuentra Alberto Brito Hernández, catedrático retirado del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la ULL.

Un tiburón poco común y fácilmente reconocible

El tiburón duende es una de las especies más singulares del océano. Su aspecto inconfundible permitió a los científicos identificarlo con claridad. Entre las características observadas destacan su hocico largo y aplanado, las mandíbulas protrusivas con dientes largos y afilados, así como sus ojos pequeños, que carecen de membrana nictitante.

También presenta un cuerpo flácido, dos aletas dorsales redondeadas y flexibles y una aleta caudal alargada, sin lóbulo ventral. La ausencia de órganos copuladores permitió a los investigadores realizar una identificación provisional como hembra.

Hasta la fecha, se han documentado menos de 250 ejemplares de esta especie en todo el mundo, lo que da una idea de su rareza y del valor científico de este registro.

Distribución global y presencia en el Atlántico

El tiburón duende tiene una distribución amplia pero muy dispersa, con registros en aguas tropicales y templadas de distintos océanos, generalmente entre los 250 y los 1.500 metros de profundidad.

En el Atlántico nororiental, su presencia se ha confirmado de forma esporádica en zonas como Galicia, Madeira, aguas próximas a Portugal y la costa de Marruecos. El nuevo registro en Canarias refuerza la idea de que estas aguas profundas forman parte del área de distribución natural de la especie, aunque con una frecuencia muy baja de encuentros.

Importancia ecológica de los fondos marinos canarios

El estudio también pone el foco en el valor ecológico de los hábitats profundos de Canarias, que actúan como refugio para tiburones y otros elasmobranquios. La ausencia de pesca de arrastre de fondo desde la década de 1980 y la limitada presión pesquera sobre especies de profundidad han favorecido la conservación de estos ecosistemas.

No obstante, los investigadores advierten de que siguen produciéndose capturas incidentales mediante artes pasivas, lo que subraya la necesidad de mantener medidas de gestión y seguimiento científico.

Pistas sobre la biología de la especie

El hallazgo aporta además información relevante sobre la segregación geográfica por tamaños en el tiburón duende. Los registros del Atlántico oriental, como el de Canarias, corresponden mayoritariamente a ejemplares juveniles o subadultos, mientras que en el Atlántico occidental predominan individuos adultos de mayor tamaño.

Esta diferencia podría estar relacionada con factores ecológicos o reproductivos que aún no se comprenden del todo y que refuerzan la importancia de seguir investigando estas especies poco conocidas.

Un paso más en la exploración de los océanos profundos

El equipo científico destaca que este registro representa una expansión notable del área de distribución conocida del tiburón duende y evidencia la necesidad de continuar la exploración y el monitoreo de los fondos marinos canarios, todavía poco estudiados.

Este descubrimiento sitúa nuevamente a Canarias como un enclave clave para la investigación marina y para el conocimiento de la biodiversidad que habita en las profundidades del Atlántico.