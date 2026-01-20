Fundación ONCE y Marina Innova Hub colaboran para impulsar ciudades más accesibles, inteligentes y sostenibles desde Canarias
El acuerdo prevé el desarrollo de proyectos tecnológicos orientados a mejorar la accesibilidad en ámbitos como el turismo, la movilidad o el transporte, con especial atención a las personas con discapacidad
Fundación ONCE y Marina Innova Hub (miHUB) han firmado un acuerdo de colaboración para promover la creación de entornos urbanos más sostenibles, accesibles e inteligentes. El convenio arranca en las Islas Canarias como territorio piloto, con la intención de replicar las soluciones en otras regiones del país.
El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y José Antonio Martínez Mpanga, en representación de Marina Innova Hub, fueron los encargados de suscribir el convenio, que busca fomentar la innovación social y tecnológica con impacto directo en la calidad de vida de toda la ciudadanía, especialmente de las personas con discapacidad.
Marina Innova Hub, con sede en Lanzarote, es un espacio de referencia en sostenibilidad, innovación digital y desarrollo empresarial. Su objetivo es liderar la transformación de sectores clave como el turismo, la economía circular o la implantación de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial y la robótica. Además, ofrece servicios de asesoramiento a instituciones públicas y empresas privadas.
Sobre la alianza
Gracias a esta alianza, ambas entidades trabajarán en el diseño y ejecución de iniciativas que mejoren la accesibilidad en ámbitos como el turismo, la movilidad urbana o el transporte público. El acuerdo contempla la puesta en marcha de proyectos piloto y pruebas de concepto con el apoyo de startups, empresas tecnológicas y entidades sociales.
También se promoverán soluciones basadas en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial o la robótica asistencial, para facilitar la vida diaria de las personas con discapacidad. A su vez, se impulsarán actividades de sensibilización, formación y divulgación para promover el concepto de accesibilidad universal en el desarrollo de productos y servicios innovadores.
Este acuerdo refuerza el compromiso de Fundación ONCE y Marina Innova Hub con la inclusión, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico como ejes fundamentales para construir territorios más justos, adaptados y preparados para los desafíos del futuro.
