La Fundación de Seguridad Aérea reclama una investigación rigurosa tras la tragedia ferroviaria de Adamuz

La Fundación de Seguridad Aérea ha hecho público un comunicado este martes en el que manifiesta su profundo pesar por la tragedia ocurrida en Adamuz (Córdoba), un suceso que ha conmocionado al país por la magnitud de sus consecuencias humanas. La entidad traslada su solidaridad a las víctimas, a sus familias y a los supervivientes, al tiempo que reclama claridad y responsabilidad para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Desde la fundación, que preside Pilar Vera, subrayan que el impacto emocional para las familias afectadas es difícilmente describible y recuerdan que, en muchos casos, solo el conocimiento completo de lo sucedido puede contribuir a aliviar, en parte, el dolor. Por ello, insisten en la necesidad de que las investigaciones en curso se desarrollen con total transparencia, profesionalidad y rigor técnico.

La importancia de investigar para garantizar la seguridad

En su comunicado, la Fundación de Seguridad Aérea pone el foco en la seguridad en los distintos modos de transporte, un ámbito que —según recuerdan— debe apoyarse en los “avisos” que el propio sistema va ofreciendo a los responsables encargados de mantenerlo. Ignorar estas señales, advierten, termina teniendo consecuencias directas sobre los pasajeros, que son quienes finalmente sufren los efectos más graves.

La entidad defiende que solo mediante investigaciones independientes y bien fundamentadas se puede restablecer la confianza en el sistema y garantizar que se adopten las medidas necesarias para proteger la vida de las personas.

Solidaridad con las víctimas y sus familias

El comunicado incluye un mensaje explícito de apoyo y cercanía a todas las personas afectadas, tanto a las víctimas fallecidas y sus familias como a los supervivientes, a quienes desean una pronta recuperación.

La fundación tiene también un recuerdo especial para las familias de Andalucía, y de manera particular para las de Huelva, de donde procedería la mayoría de las personas fallecidas en el accidente.

Llamamiento al Ministerio de Transportes

Más allá del mensaje de condolencia, la Fundación de Seguridad Aérea aprovecha el comunicado para instar al Ministerio competente en materia de Transportes a que impulse de una vez la Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes en los Modos de Transporte.

Recuerdan que la ley que da cobertura a este organismo fue aprobada por las Cortes Generales en julio de 2024 y que su estatuto lleva más de un año sometido a información pública, sin que hasta el momento se haya concretado su puesta en marcha. La fundación considera injustificada esta demora y advierte de la importancia de contar con un órgano verdaderamente independiente para esclarecer accidentes y mejorar la seguridad.

Un compromiso reiterado con la seguridad

La Fundación de Seguridad Aérea reitera finalmente su compromiso con la prevención y la mejora continua de la seguridad en el transporte, convencida de que aprender de los errores es la única vía para evitar nuevas tragedias.

El comunicado se suma a las voces que reclaman verdad, responsabilidad y prevención tras un suceso que ha marcado profundamente a muchas familias y al conjunto de la sociedad.