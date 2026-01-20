El Gobierno de Canarias desactiva las alertas por viento y fenómenos costeros tras mejorar la situación meteorológica
Los avisos de la Dirección General de Seguridad y Emergencias dejan de estar vigentes desde el 20 de enero al volver la estabilidad al Archipiélago
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por concluidas este martes las situaciones de prealerta y alerta por viento, así como la alerta por fenómenos costeros, que permanecían activas en el archipiélago. La decisión ha entrado en vigor a las 11:15 horas del 20 de enero, una vez confirmada la evolución favorable del tiempo.
La desactivación de estos avisos se ha adoptado tras analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes técnicas disponibles, y conforme a los procedimientos recogidos en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Fin de la alerta y prealerta por viento
Las situaciones de alerta y prealerta por viento afectaban especialmente a las cumbres de las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, mientras que el resto del archipiélago se encontraba en situación de prealerta. Según ha informado el Ejecutivo autonómico, las condiciones que motivaron la activación de estos niveles —principalmente rachas intensas de viento— han remitido, permitiendo recuperar la normalidad.
Durante el episodio, se recomendó extremar las precauciones en zonas altas y expuestas, así como evitar actividades de riesgo. Con la mejora progresiva del tiempo, Emergencias considera que ya no es necesario mantener activados estos avisos.
Normalización del estado del mar
De forma paralela, el Gobierno de Canarias también ha comunicado la finalización de la alerta por fenómenos costeros en toda la comunidad autónoma. El litoral del archipiélago se vio afectado en los últimos días por condiciones adversas, con mala mar y oleaje significativo, lo que llevó a activar medidas preventivas.
La evolución positiva del estado del mar ha permitido levantar esta alerta, aunque desde Protección Civil se insiste en que el entorno costero siempre requiere prudencia, especialmente en zonas rocosas y expuestas al oleaje.
