La Guardia Civil vigila los coches en Canarias: multas de 200 euros por este error al llevar a los niños en la sillita

La Guardia Civil se encarga de velar por la seguridad de los conductores y de reducir la siniestralidad. Para ello, llevan a cabo diferentes campañas de vigilancia, una de las últimas se ha centrado en la seguridad de los niños durante los desplazamientos por carretera.

Las autoridades han intensificado los controles para que los menores viajen correctamente colocados, ya que utilizar mal la sillita es una de las principales causas de lesiones graves.

"La educación en seguridad vial es una labor importante que como padres todos debemos ejercer. Recuerda que para educar además de palabras los niños deben ver en los padres unas actitudes y comportamientos seguros en sus acciones diarias en el ámbito del tráfico y la seguridad vial", avisan desde la DGT.

Homologación europea

La Dirección General de Tráfico recuerda que las sillitas deben cumplir con la homologación europea vigente ECE R129 (i-Size), que las clasifica en función de la altura del menor y no del peso. Cada sillita señala en sus modelos el rango de estatura para el que han sido diseñadas.

No tener en cuenta la homologación europea reduce la eficacia en caso de sufrir un siniestro en la vía.

"En Europa la accidentalidad infantil en carretera sigue siendo preocupante. Cada año fallecen al menos 1.000 niños y otros 80.000 resultan heridos", informa Tráfico.

¿Es una opción heredar las sillitas?

Los agentes recuerdan que las sillitas tiene fecha de caducidad, indicada por el fabricante, y su estructura puede deteriorarse por el uso y el paso del tiempo. Por ello, se recomienda no heredar la sillita de otro familiar o comprarla se segunda mano.

Además, un estudio de Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil reveló que el 90% de las sillitas analizadas de segunda mano no cumplían con la normativa vigente, algo que supone un riesgo grave para los menores.

Errores que ponen en riesgo la seguridad de los menores

"Tu obligación es protegerlo hasta que el pequeño alcance una estatura de 1.35 m, momento en el cual ya podrá utilizar los cinturones normales del vehículo o seguir usando un dispositivo de retención homologado a su talla y a su peso", advierte la DGT.

No solo una mala elección e instalación de la sillita puede poner en peligro a los niños. Existen otros fallos comunes que reducen la protección durante la circulación:

No quitarles el abrigo antes de abrochar el arnés

antes de abrochar el arnés Mal ajuste de las correas , demasiado apretadas o flojas

, demasiado apretadas o flojas Utilizar una sillita que no corresponde a la talla del menor

Los expertos insisten en que seguir estos consejos es clave para proteger a los menores.