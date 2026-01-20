Jorge Rey alerta de que continuarán las lluvias en Canarias a partir de este día de la semana: "Temporal invernal a la vista"

El meteorólogo Jorge Rey ha vuelto a avisar de la llegada de nuevas lluvias a Canarias de cara a finales de esta semana. Según su pronóstico, el archipiélago quedará bajo la influencia de una nueva borrasca, después de varios días de relativa calma meteorológica. El joven burgalés explica que las precipitaciones llegarán desde la Península, asociadas a un frente activo que también dejará acumulados importantes en buena parte del territorio peninsular.

La llegada de borrascas atlánticas y aire frío polar dejará un episodio plenamente invernal en España, con nevadas en numerosas ciudades peninsulares. Sin embargo, el cambio del tiempo será más discreto en el archipiélago, pero lo suficiente para dejar más lluvias.

España está bajo una borrasca fría

Un temporal invernal de largo recorrido se abre paso en España y marcará el tiempo de los próximos días. Jorge Rey alerta de que nuevos sistemas atlánticos cargados de humedad y aire frío polar marítimo traerán lluvias generalizadas, frío intenso y nevadas en cotas cada vez más bajas.

"Damos la bienvenida a borrascas desde el Atlántico que traen muchas lluvias a puntos del oeste y, de cara al fin de semana, frío invernal", explica el meteorólogo. Según este experto, el inicio del episodio se dará en la Península, pero con ramificaciones que acabarán alcanzando al Archipiélago.

El cambio de tiempo es más contenido en Canarias

En Canarias, el impacto será más limitado que en la Península, aunque no pasará sin dejar sus efectos. Jorge Rey avanza que "hacia el jueves o viernes sí que pueden empezar a llegar algunas débiles lluvias a Canarias", coincidiendo con el avance de la humedad atlántica y el reajuste de las borrascas.

Modelo ECMWF para el jueves 18 de enero / Meteored

Las precipitaciones serán en general débiles y dispersas, con mayor probabilidad en las islas de mayor relieve, especialmente en las vertientes más expuestas al flujo húmedo. Según muestran los modelos, no se esperan acumulados destacados ni fenómenos adversos significativos, pero sí un ambiente algo más fresco y nuboso, dentro de un contexto invernal más marcado de lo habitual.

Este cambio confirma que, aunque Canarias quede en el extremo del episodio, el Archipiélago no permanecerá completamente al margen del temporal que afectará al resto del país.

España está ante un auténtico temporal invernal

Donde el episodio será más contundente es en la España peninsular. Jorge Rey detalla la llegada de una masa de aire frío polar marítimo, especialmente a partir del sábado, que provocará un desplome de las temperaturas y un descenso acusado de la cota de nieve.

"Durante esta semana esperamos nevadas en ciudades como Lugo, Ourense, Burgos, Segovia, Zamora, Salamanca, Soria o incluso Madrid", señala el meteorólogo, subrayando que se trata de un temporal con capacidad para dejar nieve no solo en zonas de montaña, sino también en capitales de provincia y áreas del interior.

Mientras gran parte de España se enfrenta a nevadas, heladas y temperaturas cercanas a los cero grados, Canarias vivirá un episodio mucho más moderado, aunque dentro de un contexto más inestable. Las posibles lluvias débiles del jueves y viernes marcarán el principal cambio, en contraste con el tiempo más severo de la Península.

Jorge Rey resume la situación con una advertencia clara: "Temporal invernal a la vista".