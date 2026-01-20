El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía

Las lluvias, en general débiles y puntualmente moderadas durante la madrugada, serán el principal rasgo meteorológico de este miércoles en Canarias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). A lo largo de la mañana, las precipitaciones tenderán a remitir en la mayor parte del Archipiélago, dando paso a una tarde con intervalos nubosos y apertura de claros, especialmente en zonas costeras y de sotavento.

El episodio se enmarca en una situación de inestabilidad moderada, sin fenómenos adversos destacados, aunque con viento del norte y noroeste, algo más intenso en zonas altas y vertientes expuestas, y mar alterada en varios tramos del litoral.

De acuerdo con la AEMET, las precipitaciones se concentrarán sobre todo durante la primera mitad del día, siendo más probables en las vertientes norte de las islas de mayor relieve. En algunos puntos, especialmente de madrugada, las lluvias podrían alcanzar intensidad moderada, aunque de forma puntual y sin carácter persistente.

A partir del mediodía, la tendencia general será hacia una mejora del tiempo, con cielos más abiertos y menor probabilidad de lluvia. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con ligeros ascensos en algunas zonas.

Situación marítima: viento y mar de fondo del noroeste

En el mar, se espera viento del norte fuerza 3 o 4, aumentando a noreste fuerza 5 mar adentro en las costas noroeste y sureste. El estado de la mar será de marejadilla a marejada, con fuerte marejada en zonas expuestas del noroeste y sureste.

Además, habrá mar de fondo del noroeste, con olas de entre 2 y 3 metros, por lo que se recomienda precaución en actividades náuticas y en el litoral, especialmente en áreas abiertas al oleaje.

El tiempo isla a isla para este miércoles en Canarias

La jornada comenzará con cielos nubosos y probables lluvias débiles, que podrían ser localmente moderadas durante la madrugada. Por la tarde se esperan claros ocasionales. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será flojo del norte, girando a noroeste y aumentando a moderado.

Arrecife: 13 ºC / 20 ºC.

Situación similar a Lanzarote, con nubosidad y lluvias débiles en la primera mitad del día y mejora por la tarde. El viento soplará de norte, girando a noroeste tras el mediodía, con intensidad floja a moderada.

Puerto del Rosario: 14 ºC / 20 ºC.

En el norte de la isla, predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles de madrugada, mientras que por la tarde se abrirán claros. En el resto del territorio, los cielos tenderán a poco nubosos tras el mediodía. Las temperaturas permanecerán estables o en ligero ascenso. El viento será moderado del noroeste, con intervalos fuertes en el noreste de madrugada y en zonas este y oeste por la tarde.

Las Palmas de Gran Canaria: 16 ºC / 21 ºC.

El norte registrará nubosidad con lluvias débiles de madrugada, dando paso a amplios claros por la tarde. En el resto de la isla predominará el cielo poco nuboso, con algunos intervalos en el sur. Se prevén heladas débiles en las cumbres centrales. El viento será flojo a moderado del norte y noroeste, con rachas fuertes o muy fuertes en zonas altas.

Santa Cruz de Tenerife: 16 ºC / 22 ºC.

Cielos nubosos en el norte con probables lluvias débiles durante la madrugada y mejora progresiva. En el resto, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.

San Sebastián de La Gomera: 17 ºC / 22 ºC.

En el norte, nubosidad con baja probabilidad de lluvias débiles a primeras horas, y apertura de claros por la tarde. En el resto de zonas, tiempo poco nuboso. Viento del norte, flojo a moderado, con intervalos fuertes en altas cumbres.

Santa Cruz de La Palma: 13 ºC / 21 ºC.

Predominarán los cielos nubosos en el norte, con escasa probabilidad de lluvia débil de madrugada. En el resto, cielos poco nubosos. Temperaturas estables y viento del norte flojo a moderado.

Valverde: 10 ºC / 14 ºC.