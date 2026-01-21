La Aemet avisa: más lluvias este jueves en Canarias
La Aemet prevé precipitaciones que podrían ser moderadas en el norte de las islas durante el 22 de enero, con temperaturas que experimentarán un ligero ascenso en general
Las lluvias débiles, que podrán ser moderadas de madrugada y por la tarde, predominarán este jueves en el norte de las islas, según la Aemet.
En el mar habrá norte o noroeste 2 a 4, ocasionalmente 5 en costas oeste y este. Marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, informa Efe.
Predicción del tiempo para este jueves en Canarias por islas
LANZAROTE
Cielos nubosos acompañados de lluvias, en general débiles, siendo menos probables por la tarde cuando se pueden abrir algunos claros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 14 22
FUERTEVENTURA
Cielos nubosos acompañados de lluvias, en general débiles, siendo menos probables por la tarde cuando se pueden abrir algunos claros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 14 21
GRAN CANARIA
Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, pudiendo ser localmente moderadas. En el resto, poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 17 21
TENERIFE
Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, pudiendo ser localmente moderadas. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos en medianías del sur. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado con predominio de las brisas en el sureste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 17 22
LA GOMERA
Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales, pudiendo ser localmente moderadas, principalmente durante la madrugada y al final de la jornada. En el resto, poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado con predominio de las brisas en el sureste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 18 22
Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales pudiendo ser localmente moderadas, principalmente durante la madrugada y al final de la jornada. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 15 21
Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales, pudiendo ser localmente moderadas, principalmente durante la madrugada y al final de la jornada. En el resto, poco nuboso con algún intervalo ocasional. En el resto, poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado con predominio de las brisas en el sur.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 12 14
