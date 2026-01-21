La Aemet prevé lluvias débiles al amanecer y claros por la tarde este miércoles en Canarias

Canarias comienza este miércoles 21 de enero con cielos nubosos y precipitaciones localmente moderadas durante la madrugada, sobre todo en las vertientes norte de las islas más montañosas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias tenderán a remitir a lo largo de la mañana, con la apertura de claros en buena parte del Archipiélago durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que el viento soplará del norte y noroeste, con intervalos de intensidad moderada, especialmente en zonas altas o expuestas.

Previsión por islas

Cielos nubosos con lluvias débiles, más probables y moderadas de madrugada. Por la tarde, mejora del tiempo con aparición de claros. Viento flojo del norte, girando a noroeste y aumentando.

Mañana con nubosidad y posibilidad de lluvias débiles, especialmente en el norte e interior. Apertura de claros por la tarde. Viento del norte flojo a moderado, girando a noroeste tras el mediodía.

Predominio de cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles de madrugada. Mejora progresiva a lo largo del día. En el sur y zonas altas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Viento del noroeste moderado, con rachas en el este y oeste.

Cielos cubiertos en el norte con lluvias débiles por la madrugada, abriendo amplios claros por la tarde. En el sur, poco nuboso en general. En cumbres centrales, posibilidad de heladas débiles y rachas fuertes de viento del norte.

Santa Cruz de Tenerife: mín. 16°C / máx. 22°C

Cielos nubosos en el norte con probables lluvias de madrugada. Mejora general por la tarde. En el resto, intervalos nubosos tendiendo a despejado. Viento moderado del norte con rachas en cumbres y vertientes este y oeste.

San Sebastián de La Gomera: mín. 17°C / máx. 22°C

Probabilidad de precipitaciones débiles en el norte durante la madrugada. Mejora durante el día con apertura de claros. Poco nuboso en el resto de zonas. Viento flojo a moderado de componente norte.

Santa Cruz de La Palma: mín. 13°C / máx. 21°C

Cielos nubosos en medianías del norte, donde no se descarta alguna lluvia débil a primeras horas. Intervalos nubosos en el resto, con tendencia a poco nuboso. Viento de componente norte flojo a moderado.

Valverde: mín. 10°C / máx. 14°C

Noticias relacionadas

Respecto al estado del mar, se prevé viento del norte o noreste con fuerza 3 o 4, y fuerza 5 en zonas mar adentro del noroeste y sureste. Marejadilla o marejada, con fuerte marejada en zonas expuestas. Mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros.