La Aemet prevé lluvias débiles al amanecer y claros por la tarde este miércoles en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos y lluvias débiles en Canarias durante la madrugada del miércoles, especialmente en las zonas norte de las islas más montañosas
Canarias comienza este miércoles 21 de enero con cielos nubosos y precipitaciones localmente moderadas durante la madrugada, sobre todo en las vertientes norte de las islas más montañosas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias tenderán a remitir a lo largo de la mañana, con la apertura de claros en buena parte del Archipiélago durante la tarde.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que el viento soplará del norte y noroeste, con intervalos de intensidad moderada, especialmente en zonas altas o expuestas.
Previsión por islas
Lanzarote
Cielos nubosos con lluvias débiles, más probables y moderadas de madrugada. Por la tarde, mejora del tiempo con aparición de claros. Viento flojo del norte, girando a noroeste y aumentando.
- Arrecife: mín. 13°C / máx. 20°C
Fuerteventura
Mañana con nubosidad y posibilidad de lluvias débiles, especialmente en el norte e interior. Apertura de claros por la tarde. Viento del norte flojo a moderado, girando a noroeste tras el mediodía.
- Puerto del Rosario: mín. 14°C / máx. 20°C
Gran Canaria
Predominio de cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles de madrugada. Mejora progresiva a lo largo del día. En el sur y zonas altas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Viento del noroeste moderado, con rachas en el este y oeste.
- Las Palmas de Gran Canaria: mín. 16°C / máx. 21°C
Tenerife
Cielos cubiertos en el norte con lluvias débiles por la madrugada, abriendo amplios claros por la tarde. En el sur, poco nuboso en general. En cumbres centrales, posibilidad de heladas débiles y rachas fuertes de viento del norte.
- Santa Cruz de Tenerife: mín. 16°C / máx. 22°C
La Gomera
Cielos nubosos en el norte con probables lluvias de madrugada. Mejora general por la tarde. En el resto, intervalos nubosos tendiendo a despejado. Viento moderado del norte con rachas en cumbres y vertientes este y oeste.
- San Sebastián de La Gomera: mín. 17°C / máx. 22°C
La Palma
Probabilidad de precipitaciones débiles en el norte durante la madrugada. Mejora durante el día con apertura de claros. Poco nuboso en el resto de zonas. Viento flojo a moderado de componente norte.
Santa Cruz de La Palma: mín. 13°C / máx. 21°C
El Hierro
Cielos nubosos en medianías del norte, donde no se descarta alguna lluvia débil a primeras horas. Intervalos nubosos en el resto, con tendencia a poco nuboso. Viento de componente norte flojo a moderado.
- Valverde: mín. 10°C / máx. 14°C
Respecto al estado del mar, se prevé viento del norte o noreste con fuerza 3 o 4, y fuerza 5 en zonas mar adentro del noroeste y sureste. Marejadilla o marejada, con fuerte marejada en zonas expuestas. Mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros.
