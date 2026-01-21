Aviso de la Guardia Civil a los canarios: ojo con los deepfakes de supuestos agentes en redes sociales

La Guardia Civil ha alertado a los ciudadanos a través de su cuenta de X sobre "perfiles en redes sociales que publican imágenes de guardias civiles de uniforme creadas con IA".

Este tipo de contenidos puede crear confusiones entre los usuarios de las redes sociales, además de utilizarse para desinformar, manipular o estafar a los ciudadanos.

¿Qué es un deepfake y por qué es peligroso

El deepfake es una falsificación que a través de la Inteligencia Artificial (IA) puede imitar rostros, cuerpos e incluso escenas cada vez más realistas. Esto no solos supone un riesgo porque puede suplantar la identidad de las personas, sino que puede dar credibilidad a bulos o generar contenidos falsos que se difunden rápidamente por Internet.

Además, los ciberdelincuentes pueden utilizarla para engañar a sus víctimas con más facilidad, ya que ofrece realismo y es más fácil que caigan en el engaño.

Señales para detectar un perfil o imagen falsa

Aunque los montajes cada vez son más realista, siempre sueñen haber detalles que ayuden a detectarlos:

Detalles poco afinados : aparentemente la imagen parece real, pero si te detienes a observar los detalles puede comprobar como algunas partes del cuerpo están deformadas o los fondos de la imagen son extraños.

: aparentemente la imagen parece real, pero si te detienes a observar los detalles puede comprobar como algunas partes del cuerpo están deformadas o los fondos de la imagen son extraños. Porciones corporales : suelen ser poco naturales y rostros excesivamente perfectos.

: suelen ser poco naturales y rostros excesivamente perfectos. Publicaciones sospechosas : los post suelen buscar reacciones rápidas de los usuarios.

: los post suelen buscar reacciones rápidas de los usuarios. Falta de verificación: la información sobre la cuenta es escasa y poco fiable.

Cómo actuar antes un deepfake

Las autoridades recomiendan seguir una serie de pautas si te encuentra alguna publicación deepfake:

Nunca la compartas : el objetivo es acabar con el bulo, no ampliarlo.

: el objetivo es acabar con el bulo, no ampliarlo. Comprueba la fuente : buscan en los canales oficiales para comprobar si es real o falsa.

: buscan en los canales oficiales para comprobar si es real o falsa. Denuncia: los agentes aconsejan a los ciudadanos denunciar para acabar con estas falsificaciones.

Ley Orgánica

En marzo de 2025, el Gobierno aprobó una reforma del Código Penal con la finalidad de acabar con los delitos de deepfakes de contenido sexual y reformar la persecución del grooming en entornos digital.

Se trata de una iniciativa pionera en Europa "ya que el proyecto prevé la reforma del Código Penal para penalizar tanto los deepfakes de contenido sexual, como el grooming, que será un agravante para ciertos delitos sexuales. Se incorpora también la pena de prohibición de acceso o de comunicación en los entornos digitales, que evitará, en gran medida, tanto la revictimización como la reincidencia", recoge.

Además, busca "la protección ante cualquier tipo de violencia de género o sexual en el ámbito digital, al reconocer la condición de víctima y, por tanto, sus derechos y el acceso pleno a los servicios de información y orientación, de acogida y asistencia psicológica, social y jurídica".