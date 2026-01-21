Baleària crea una nueva empresa para gestionar su tráfico canario y dará entrada a capital isleño

Baleària ha creado una filial para gestionar todo el tráfico de las Islas Canarias y la conexión con la Penísula tras la compra de la naviera Armas, operación que está pendiente del permiso final de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La nueva empresa va a operar con el nombre comercial de Baleària Canarias y Adolfo Utor, presidente de la compañía, confía en que comience los tráficos en primavera. La nueva empresa tendrá capital canario.

El Gobierno de Canarias respalda la operación y apoya la compra de Armas porque dará estabilidad a las comunicaciones isleñas. Adolfo Utor ha explicado esta mañana en la feria de turismo de Madrid (Fitur) que la nueva filial tendrá entre de un veinte y un cuarenta por ciento de capital canario.