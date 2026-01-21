Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasDescarrilamiento BarcelonaFinal Copa de la Reina en el Estadio de Gran CanariaAccidente GC3UD Las PalmasIsabel Pantoja
instagramlinkedin

Baleària crea una nueva empresa para gestionar su tráfico canario y dará entrada a capital isleño

Los socios canarios de Utor tendrán menos del 40 % de la nueva compañía y el Gobierno insular respalda el proyecto de la naviera valenciana

Adolf Utor, presidente de Balearia, en Dénia, delante de uno de sus buques

Adolf Utor, presidente de Balearia, en Dénia, delante de uno de sus buques / Fernando Bustamante

Ramón Ferrando

Santa Cruz de Tenerife

Baleària ha creado una filial para gestionar todo el tráfico de las Islas Canarias y la conexión con la Penísula tras la compra de la naviera Armas, operación que está pendiente del permiso final de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La nueva empresa va a operar con el nombre comercial de Baleària Canarias y Adolfo Utor, presidente de la compañía, confía en que comience los tráficos en primavera. La nueva empresa tendrá capital canario.

El Gobierno de Canarias respalda la operación y apoya la compra de Armas porque dará estabilidad a las comunicaciones isleñas. Adolfo Utor ha explicado esta mañana en la feria de turismo de Madrid (Fitur) que la nueva filial tendrá entre de un veinte y un cuarenta por ciento de capital canario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
  2. La Aemet avisa de más lluvias este martes en Canarias
  3. Primera Marcha aclara la polémica con Nueva Línea en un comunicado: 'Fue difícil
  4. La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
  5. Las antiguas integrantes de Nueva Línea montan un nuevo grupo y avivan la polémica: 'Ahora sin dictaduras
  6. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
  7. Hacienda regalará 4.000 euros a los canarios nacidos antes de 1960: estos son los afortunados que recibirán el ingreso este año
  8. Gran Canaria vuela alto: estas son las nuevas rutas y conexiones de este 2026

Baleària crea una nueva empresa para gestionar su tráfico canario y dará entrada a capital isleño

Baleària crea una nueva empresa para gestionar su tráfico canario y dará entrada a capital isleño

La Cascada de Colores de La Palma, en peligro: de diez metros de altura a menos de dos por la acumulación de piedras

La Cascada de Colores de La Palma, en peligro: de diez metros de altura a menos de dos por la acumulación de piedras

Clavijo subraya en Fitur el avance de Canarias hacia un modelo turístico más sostenible que reparte mejor la riqueza

Clavijo subraya en Fitur el avance de Canarias hacia un modelo turístico más sostenible que reparte mejor la riqueza

Candelaria Delgado: "No creer a las mujeres con discapacidad cuando denuncian maltrato es infligirles una nueva violencia"

Candelaria Delgado: "No creer a las mujeres con discapacidad cuando denuncian maltrato es infligirles una nueva violencia"

Cuatros restaurantes canarios se ganan un puesto entre los restaurantes favoritos de España

Cuatros restaurantes canarios se ganan un puesto entre los restaurantes favoritos de España

Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios

Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios

Asociaciones europeas se alzan en defensa del pequeño propietario de viviendas vacacionales

Asociaciones europeas se alzan en defensa del pequeño propietario de viviendas vacacionales

La DGT avisa a los canarios con patinete eléctrico: multas de hasta 1.000 euros por no cumplir estos requisitos

La DGT avisa a los canarios con patinete eléctrico: multas de hasta 1.000 euros por no cumplir estos requisitos
Tracking Pixel Contents