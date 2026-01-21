BBVA research sitúa a Canarias a la cola del crecimiento económico en 2027

Canarias pasaría de registrar el mayor crecimiento económico del país a situarse como la región con menor avance entre 2025 y 2027. Según las proyecciones del último informe de BBVA Research, el menor gasto de los turistas no residentes llevará a que Canarias y Baleares formen parte del grupo de menor crecimiento económico. La caída será progresiva: en 2026 se espera un crecimiento del 2,3 %, que descenderá aún más en 2027 hasta el 1,6 %, frente al 3,5 % registrado al cierre de este año, un porcentaje que ha situado al Archipiélago a la cabeza del crecimiento en España.

En la presentación del informe de ‘Balance Turístico de 2025’, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu celebraba el crecimiento «sereno» de esta industria clave en el Archipiélago y en el resto del conjunto nacional. A falta de los datos oficiales del mes de diciembre, las Islas recibieron 16,7 millones de turistas -entre extranjeros y peninsulares-, un 4% más que el año anterior. Aunque la Consejería de Turismo regional ya ha apuntado que el cómputo anual podría estar cerca de los 18,4 millones de visitantes.

A nivel nacional, España también ha vuelto a batir el récord de llegadas, con 97 millones de turistas extranjeros, lo que supone un 3,5% más que el pasado año.

También se ha observado un alza considerable en el gasto medio en destino de dichos visitantes, que asciende hasta 135.000 millones de euros, un 6,8% más que en 2024. En Canarias -a falta de los datos del último mes de 2025- el desembolso alcanzó los 22.203 millones de euros, que suponen un 7,6% más que lo obtenido el año pasado. Unos datos por los que las Islas se encontrarían entre las regiones de España -si no la que más- con mayor crecimiento económico: de hasta un 3,5%.

No obstante, las previsiones del informe de BBVA Research apuntan a un freno en las regiones que hasta ahora han liderado el crecimiento económico. La incertidumbre derivada de las tensiones internacionales y la desaceleración de economías clave para el turismo canario, como la alemana, son algunos de los factores que explican que Canarias y Baleares se sitúen a la cola del crecimiento económico.

Noticias relacionadas

Aun así, no serán las únicas comunidades autónomas afectadas por la desaceleración. En 2027 se prevé una moderación general del crecimiento del PIB, que se situará en torno al 2 %, en un contexto de menor dinamismo del consumo y del turismo. Pese a este escenario, el buen comportamiento de la inversión en vivienda y de las exportaciones de bienes, junto con la recuperación de la industria -especialmente la automovilística-, podría impulsar a las regiones más industrializadas y exportadoras. En este sentido, Aragón y Navarra, con crecimientos estimados del 2,5%, figuran entre las comunidades que liderarán la expansión económica en el conjunto del país.