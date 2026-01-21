Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias tendrá una cuota de 537 toneladas de atún rojo

La resolución del Gobierno establece dos periodos de pesca de atún rojo, uno entre enero y mayo y otro de junio a diciembre, y exige permisos especiales para faenar

Dos pescadores canarios capturan un ejemplar de atún rojo.

Dos pescadores canarios capturan un ejemplar de atún rojo. / LP/DLP

Irene Mederos

Irene Mederos

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias volvió a establecer una cuota máxima de 537 toneladas para la pesca del atún rojo durante 2026. Sin embargo, la experiencia del año anterior, en donde los límites de peso eran los mismos, tan solo se alcanzaron las 123 toneladas. Esto es un 22% del total permitido y un porcentaje por el que se cumplen tres campañas consecutivas —desde 2023 hasta 2025— en las que no se pesca atún. La venta de estos pescados está especialmente valorada en el mercado internacional, pues cuenta con el mejor precio por kilo, pudiendo ascender hasta los 30 euros.

En lo que respecta al inicio y final de campaña, se han establecido dos periodos de pesca. El primero desde la medianoche del 20 de enero y finalizará la noche del 31 de mayo, el segundo comenzará la noche del 1 de junio y finalizará el 31 de diciembre. Todos los buques deberán disponer del permiso especial de pesca de atún rojo para ejercer la actividad.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), designa, además, que el 40% de este montante podrá ser aprovechado por las embarcaciones pequeñas que usan artes tradicionales, el 60 % por los buques atuneros cañeros —especializadas en la captura de esta especie a través de anzuelo y caña— y el 10 % restante de la cuota total del Archipiélago se asigna linealmente a los buques con eslora total menor de 12 metros.

